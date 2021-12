Olaf Scholz succède à Angela Merkel et promet un « nouveau départ »

(Berlin) Un « nouveau départ » : le social-démocrate Olaf Scholz a ouvert une nouvelle ère en Allemagne et en Europe en succédant mercredi à la chancelière Angela Merkel, qui s’est effacée sans effusion après 16 ans de pouvoir.

Mathieu FOULKES et Yannick PASQUET Agence France-Presse

Au terme d’une journée au déroulé très codifié, la dirigeante conservatrice, qui a presque égalé, à neuf jours près, le record de longévité de son mentor, Helmut Kohl, a passé le relais à son ancien ministre, devenu le nouvel homme fort de la première puissance économique européenne.

Avant de quitter la chancellerie, imperturbable malgré les applaudissements d’employés et de passants, Mme Merkel a appelé son successeur à « travailler pour le bien » de l’Allemagne. M. Scholz lui a en retour rendu hommage pour « tout ce (qu’elle) a fait pour notre pays » et promis un « nouveau départ ».

Celle qui est surnommée « l’éternelle chancelière » va désormais aborder après 31 ans de carrière politique une nouvelle tranche de sa vie, encore entourée de mystère.

« Je voulais voir Mme Merkel pour la dernière fois […] Elle représente la stabilité pour le monde entier, y compris l’Europe et l’Allemagne », a expliqué à l’AFP une des personnes rassemblées devant la chancellerie, Enrique Velazco, 30 ans. « Je l’aime bien parce qu’elle est pragmatique. Je suis un peu triste aujourd’hui ».

Attelage inédit

M. Scholz, élu par une confortable majorité des 736 députés du Bundestag, a lui pris possession de son nouveau bureau et va pouvoir affronter les premières difficultés de son mandat de quatre ans.

Dans la matinée, cette austère personnalité de 63 ans avait prêté serment au Bundestag en lisant l’article 56 de la Loi fondamentale dans laquelle il promet notamment « de consacrer » ses « forces au bien du peuple allemand ».

Ses parents et sa femme, Britta Ernst, une ministre régionale sociale-démocrate, ont assisté à l’évènement.

Son père, âgé de 86 ans, a confié que son fils, une sorte de « je-sais-tout » quand il était enfant, lui avait prédit à l’âge de 12 ans qu’il deviendrait chancelier.

Marginalisé dans son propre parti il y a encore deux ans, M. Scholz est désormais à la tête d’un attelage inédit formé avec les Verts et les Libéraux du FDP.

Féministe convaincu, Olaf Scholz prendra à sa suite les rênes d’un gouvernement composé pour la première fois d’autant d’hommes que de femmes, dont certaines occupent des postes clés comme les Affaires étrangères ou l’Intérieur.

Plusieurs fois ministre, ancien maire de Hambourg, M. Scholz a reçu une myriade d’hommages des dirigeants du monde entier.

Le président français Emmanuel Macron a promis à Olaf Scholz d’écrire « la suite ensemble ». La présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der Leyen, entend travailler avec lui « pour une Europe forte ».

Olaf Scholz les rencontrera tous les deux vendredi à l’occasion de son premier déplacement à l’étranger.

Le Kremlin a souhaité quant à lui « une relation constructive » avec le nouveau chancelier, après des années de tensions entre Moscou et Berlin, attisées par l’empoisonnement d’Alexeï Navalny et des affaires d’espionnage imputées à la Russie.

Menace

La partie n’est pas gagnée avec Moscou : lors de sa première interview en tant que chancelier, M. Scholz a menacé la Russie en cas d’invasion de l’Ukraine de « conséquences » sur le controversé gazoduc Nord stream 2 reliant les deux pays.

Le président chinois Xi Jinping a lui fait savoir que la Chine était prête à élever à un « nouveau niveau » les relations avec l’Allemagne.

La rapidité de Xi Jinping à féliciter le nouveau chancelier allemand contraste avec le traitement reçu par le président américain Joe Biden. Les Verts, dont la nouvelle cheffe de la diplomatie, Annalena Baerbock, promettent pourtant de durcir le ton avec Pékin.

Mais c’est sur la scène intérieure que M. Scholz et son équipe vont devoir affronter leurs premiers obstacles, avec en particulier une situation sanitaire critique.

Le chancelier a la « grande responsabilité » de lutter contre la flambée de COVID-19 dans le pays, a prévenu le président de la République fédérale, qui recevait la nouvelle équipe gouvernementale.

« Ne laissons pas la pandémie nous diviser durablement », a lancé Frank-Walter Steinmeier dans un contexte de mobilisation, notamment de l’extrême droite, contre l’obligation vaccinale, censée entrer en vigueur en février ou mars.

Le nouveau chancelier va aussi devoir composer avec une situation économique défavorable, plombée par une croissance plus faible qu’annoncé et le retour de l’inflation.

M. Scholz a aussi une pléthore d’autres chantiers à mener, qui ne recueillent pas forcément l’assentiment des Allemands, comme le cannabis en vente libre, l’achat de drones armés par la Bundeswehr ou encore le droit de vote à 16 ans.