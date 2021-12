Cette image tirée de la télédiffusion de l’assemblée électorale d’Éric Zemmour montre un homme sautant sur le candidat, et l’empoignant au niveau de la nuque. Zemmour se rendait à l’estrade pour prononcer un discours à Villepinte, près de Paris, le 5 décembre 2021.

IMAGE TÉLÉDIFFUSION DE L’ASSEMBLÉE ÉLECTORALE D’ÉRIC ZEMMOUR, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Bobigny) L’homme suspecté d’avoir légèrement blessé le candidat d’extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour en l’empoignant lors de l’assemblée électorale de dimanche près de Paris comparaîtra mercredi à un juge d’instruction.

Agence France-Presse

L’individu est accusé d’avoir causé une blessure au poignet du polémiste en l’agrippant au milieu de la foule en liesse lors de son assemblée électorale dimanche à Villepinte, près de Paris, le premier de sa campagne présidentielle.

Arrêté dans la foulée, sa garde à vue a été levée mardi en vue d’une présentation le lendemain à un juge d’instruction, a annoncé mardi le procureur de Bobigny, Éric Mathais.

« L’ouverture d’une information (judiciaire) sera requise à son encontre du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, faits ayant été commis avec préméditation, en état de récidive légale », a déclaré dans un communiqué Éric Mathais.

Le parquet sollicitera également le placement sous contrôle judiciaire du mis en cause, avec interdiction d’entrer en contact avec Éric Zemmour ou de porter une arme, a-t-il ajouté.

Sur la soixantaine de gardes à vue initiales suite à des interpellations en marge et avant l’assemblée, les six qui avaient été prolongées ont été levées mardi et « la procédure transmise au parquet pour appréciation des suites à donner », a précisé M. Mathais.

Dans une procédure parallèle liée à ce rassemblement politique, le parquet de Bobigny dirige aussi une enquête sur les violences commises à l’encontre de militants de SOS Racisme venus protester dans la salle contre le candidat.

Les deux enquêtes sur les violences à l’intérieur de la réunion d’Éric Zemmour à Villepinte sont confiées à la sûreté départementale.