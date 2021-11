Plus de 100 000 personnes sont mortes de la COVID-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie. En une journée, 75 961 nouvelles contaminations ont été dénombrées.

(Paris) Face à la flambée de la pandémie de COVID-19 en Europe, la France a annoncé jeudi un renforcement des mesures sanitaires, sans reconfinement ni couvre-feu, tandis que l’Allemagne, frappée par sa plus violente vague de contaminations, a franchi le seuil des 100 000 morts.

Agence France-Presse

Des scientifiques sud-africains ont annoncé jeudi qu’un nouveau variant de la COVID-19 présentant un nombre « extrêmement élevé » de mutations avait été détecté dans le pays.

L’Europe est redevenue cet automne l’épicentre mondial de la pandémie, alors que le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40 % l’efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, selon l’OMS.

La COVID-19 a causé la mort de plus de 1,5 million de personnes sur le continent, selon un comptage de l’AFP réalisé à partir de bilans officiels. L’OMS a prévenu a que la COVID-19 pourrait y faire 700 000 morts supplémentaires d’ici au printemps.

Au total, le coronavirus a fait plus de 5,16 millions de morts dans le monde depuis fin 2019. L’OMS estime qu’en considérant la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

En France, où la COVID-19 a tué plus de 118 000 personnes, il n’est à ce stade envisagé « ni confinement ni couvre-feu », a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

En Autriche, les autorités avaient pris il y a quelques jours la décision de confiner, une mesure d’une sévérité sans précédent en Europe depuis le début des campagnes de vaccination.

« Sauver les fêtes de fin d’année »

D’autres « confinements », en réalité moins stricts, avaient déjà été décrétés dans d’autres pays comme la Lettonie et les Pays-Bas. Des restrictions supplémentaires ont été mises en place en Slovaquie et en Italie.

« Nous pouvons passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants », a souligné le ministre français, précisant qu’il n’y aurait non plus à ce stade « ni fermeture anticipée de commerces ni restrictions de déplacement ».

Le rappel vaccinal contre la COVID-19, le plus souvent sous forme d’une troisième dose, qui n’est aujourd’hui accessible qu’aux plus de 65 ans, sera « ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection », à partir de ce samedi.

La validité du test anti-COVID-19 pour les non-vaccinés voulant profiter du passeport sanitaire va passer de 72 heures à 24 heures.

Le ministre a également annoncé le retour de l’obligation du port du masque partout en intérieur dans les lieux recevant du public, à compter de vendredi, y compris dans les lieux où le passeport sanitaire est réclamé (restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées…).

Il s’agit de « sauver les fêtes de fin d’année », avait souligné mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie d’un Conseil des ministres tenu en l’absence physique du premier ministre Jean Castex, lui-même testé positif à la COVID-19.

En Martinique et en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, la contestation du vaccin anti-COVID-19, mêlée de revendications sociales liées au coût de la vie, a provoqué des violences allant jusqu’à des tirs d’arme à feu contre des pompiers et des policiers. Des barrages routiers entravent l’activité de ces deux îles.

Un renforcement des mesures est également à l’étude aux Pays-Bas, où les restrictions sanitaires ont déjà provoqué des nuits d’émeute.

« Tout faire »

Ancien élève modèle, l’Allemagne fait face à sa plus forte vague au moment où un nouveau gouvernement s’apprête à entrer en fonctions.

Plus de 100 000 personnes y sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. 75 961 nouvelles contaminations ont été dénombrées mercredi.

« La situation est sérieuse », a admis mercredi Olaf Scholz, futur chef social-démocrate du gouvernement après un accord de coalition avec les Verts et les libéraux du FDP, promettant de « tout faire » face à la pandémie.

La nouvelle coalition mise sur la généralisation du passeport sanitaire dans les transports et de restrictions d’accès pour les non-vaccinés, par exemple pour des lieux culturels, et la vaccination.

Un milliard d’euros va par ailleurs être débloqué en faveur du personnel soignant et aide-soignant..

De son côté, la Commission européenne a recommandé jeudi l’administration d’une dose de rappel au plus tard neuf mois après la deuxième dose de vaccin anti-COVID-19 pour renforcer le passeport sanitaire européen, dont la validité ne serait plus reconnue sans ce rappel.

Et le vaccin de Pfizer contre la COVID-19 a été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans par le régulateur européen du médicament, ouvrant la voie à une vaccination au sein de ce groupe d’âge dans l’UE.