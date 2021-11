PHOTO LEONID SHCHEGLOV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le ministère de l’Intérieur polonais a indiqué que les contrats seraient signés d’ici au 15 décembre et que l’érection du mur commencerait plus tard le même mois, les ouvriers devant se relayer 24 heures sur 24 en trois équipes. Ci-haut des policiers militaires et civils polonais bloquant l’accès au territoire polonais à des migrants acheminés de Turquie par la Biélorussie et menés à la frontière pour qu’ils se fraient un chemin jusqu’en Pologne et au-delà en Europe.