Une ONG de défense des droits de la personne ciblée par le Kremlin

(Moscou) Un procureur fédéral russe a saisi la Cour suprême pour obtenir la dissolution de l’ONG Mémorial, a annoncé jeudi cette organisation de défense des droits humains, la plus ancienne et plus importante de Russie, qui dénonce une « décision politique ».