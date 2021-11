Le tsar Nicolas II, sa femme et ses enfants, peu avant leur exécution par les communistes. Les bijoux mis aux enchères ont appartenu à la tante du tsar, la grande-duchesse Maria Pavlovna, qui a fui la révolution et est morte en France en 1920.

(Genève) Une broche et une paire de boucles d’oreilles à clips ayant appartenu à la famille du dernier tsar de Russie, de la dynastie des Romanov, vont être proposées aux enchères mercredi à Genève par Sotheby’s.

Agence France-Presse

Cette parure en saphirs et diamants a appartenu à la tante du tsar Nicolas II, la grande-duchesse Maria Pavlovna (1854-1920), qui l’avait fait sortir de Russie à la suite du mouvement révolutionnaire de 1917 qui mit fin au régime tsariste.

La grande-duchesse avait une passion légendaire pour les bijoux. Et « à la révolution, elle a confié ses bijoux à un homme de confiance, le diplomate anglais Albert Henry Stopford (1860-1939) qui s’est chargé de les mettre en sécurité à Londres «, a expliqué à l’AFP Olivier Wagner, expert chez Sotheby’s.

PHOTO WIKIPÉDIA La grande-duchesse Maria Pavlovna, qui avait fui la Russie devant l’avancée des forces bolcheviques, est morte en septembre 1920 dans la station thermale de Contrexéville, dans l’est de la France.

» Après un périple incroyable à travers tous les pays de la Scandinavie, il est arrivé à Londres par bateau, où il a déposé les bijoux dans un coffre bancaire, dont la fameuse parure en saphirs et diamants. La grande-duchesse a été une des dernières Romanov à quitter le pays, en 1919. C’est seulement en 1920 qu’elle a retrouvé toute sa collection de bijoux à Londres «, a-t-il raconté.

La parure est sertie de saphirs de Ceylan d’un bleu profond, qui n’ont pas été chauffés pour être améliorés.

» La pierre au centre de la broche pèse plus de 26 carats et, sur les boucles d’oreille, vous avez deux pierres de plus de 9 et plus de 6 carats «, a souligné M. Wagner, en tenant dans ses mains la broche, de la taille similaire d’un œuf.

En 2009, ces bijoux avaient déjà été mis aux enchères par la maison britannique. Ils avaient alors été achetés par une famille princière européenne pour presque 500 000 dollars.

» Aujourd’hui, l’estimation est entre 300 000 et 500 000 dollars, une estimation très conservatrice vu que le marché des saphirs a aussi beaucoup progressé dans les dix dernières années «, a analysé M. Wagner, qui s’attend à un » très bon résultat « .

En 2009, des bijoux ainsi que des objets ayant appartenu à Maria Pavlovna avaient été retrouvés dans des archives du gouvernement suédois et rendus aux héritiers de la famille impériale russe.

Maria Pavlovna, qui avait fui la Russie devant l’avancée des forces bolcheviques, est morte en septembre 1920 dans la station thermale de Contrexéville, dans l’est de la France.

Lors de la vente mercredi à Genève, Sotheby’s va aussi proposer deux diamants de taille carrée absolument identiques, pesant chacun 25,88 carats et montés en boucle d’oreille. Le lot est estimé entre 4,4 millions et 5,4 millions de dollars.

Une bague sertie d’un diamant rose orange devrait également faire grimper les enchères. Pesant 25,62 carats, il est évalué entre 3,8 et 5,8 millions de dollars.