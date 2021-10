PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

(Paris) « La reprise épidémique se confirme » en France et commence à se ressentir à l’hôpital, a souligné vendredi l’agence sanitaire Santé publique France dans son point hebdomadaire sur la COVID-19.

Agence France-Presse

Lors de la semaine du 18 octobre, « la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole », indique l’agence sanitaire. Et outre cette augmentation des infections, « les admissions à l’hôpital et en soins critiques sont à nouveau en hausse », pointe Santé publique France.

« Au niveau national, le taux d’incidence (proportion des nouveaux cas au sein de la population, NDLR) était de nouveau en augmentation (+14 %) » pour la semaine concernée, lors de laquelle il se montait à 55 nouveaux cas pour 100 000 habitants, c’est-a-dire plus que le seuil d’alerte de 50.

Ce seuil de 50 cas pour 100 000 habitants est dépassé « dans 44 départements métropolitains » et est « en augmentation ou stable dans toutes les régions ». Dans la semaine du 18 octobre, il « atteignait 73 pour 100 000 habitants en Pays de la Loire (+52 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+1 %), et 71 en Île-de-France (-0,2 %) ».

Dans tout le pays, « 5276 cas ont été diagnostiqués par jour » en moyenne sur la semaine concernée.

En outre, « le nombre de nouvelles hospitalisations a légèrement augmenté (1281, +2 %), avec une hausse plus élevée des nouvelles admissions en soins critiques (346, +12 %) ». Actuellement, quelque 6500 malades de la COVID-19 sont hospitalisés, dont un peu plus de 1000 en soins critiques, réservés aux cas les plus graves.

« En France métropolitaine, les taux de nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques (sont) en augmentation ou stables dans toutes les régions », selon Santé publique France. Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Pays de la Loire ont les taux les plus élevés.

Dans ce contexte d’augmentation, « il est primordial d’encourager la vaccination des personnes non vaccinées contre la COVID-19 ainsi que l’administration du rappel aux 65 ans et plus éligibles, et de maintenir l’adhésion aux gestes barrières à un haut niveau », insiste l’agence sanitaire.

Malgré ces hausses, le gouvernement espère que la vaccination, qui protège des formes graves, permettra d’éviter un engorgement des hôpitaux. Près des trois quarts de la population française sont complètement vaccinés.