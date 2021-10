Europe

Réchauffement planétaire

Tension, angoisse et craintes d’échec avant la COP26

(Paris) « Alerte rouge pour l’humanité ». Face aux craintes d’un naufrage de la COP26 pour le climat qui commence dimanche, les appels à faire plus et plus vite pour freiner le réchauffement pleuvent sur les dirigeants d’un monde déjà victime de catastrophes en série.