Le volcan Cumbre Vieja continue de cracher lave et cendre

Le volcan Cumbre Vieja continue de cracher de la lave et des cendres sur l'île de La Palma après plus de cinq semaines d'éruption.

Agence France-Presse

Les coulées de lave ont déjà détruit plus de 2 100 bâtiments et provoqué l'évacuation de plus de 7 000 personnes.

