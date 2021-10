Europe

France

À Marseille, le cannabis dans le débat… et dans les poches

(Marseille) Avec près de la moitié des Français qui en fument ou en ont fumé, la France est de loin le premier consommateur de cannabis d’Europe. C’est aussi le pays qui réprime le plus sa vente et sa consommation. Entre résignation et récupération politique, à Marseille, deuxième ville de France, l’industrie et la consommation du cannabis ne sont jamais très loin.