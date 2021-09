(Paris) Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de nombreuses villes de France pour crier leur refus du passeport sanitaire samedi, quelques jours après la rentrée scolaire et le lancement d’une campagne de vaccination pour les plus de 12 ans.

Agence France-Presse

À Paris, où cinq rassemblements étaient programmés pour ce 8e samedi de mobilisation, des milliers de manifestants ont défilé depuis le pied de la tour Eiffel jusqu’aux Invalides, à l’appel du mouvement des Patriotes de Florian Philippot.

« On boycotte ce passeport sanitaire […] on va mettre une 3e dose de boycott. À la fin ce passeport sanitaire tombera », a lancé M. Philippot, promettant d’aller « jusqu’à la grève générale s’il le faut ».

En chemin, certains ont sifflé les clients des bars et restaurants, les traitant de « collabos », a constaté l’AFP.

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Le leader du mouvement des Patriotes, Florian Philippot

Composé de 500 personnes, pour la plupart non masquées, selon une journaliste de l’AFP, un autre cortège a défilé dans le centre de la capitale, entre Bourse et Palais Royal. De taille similaire, une troisième manifestation s’est achevée place de la Bastille.

Par ailleurs, des manifestants isolés se sont infiltrés peu avant 17 h dans le centre commercial des Halles, entraînant une intervention de la police, a constaté l’AFP.

Selon une étude Odoxa Backbone consulting, publiée jeudi par Le Figaro, 67 % des Français approuvent le passeport sanitaire, que le Président Emmanuel Macron n’a pas exclu d’étendre au-delà du 15 novembre.

À Marseille, des milliers de personnes sont parties du Vieux-Port, la grande majorité sans masque, sous un franc soleil et à grand renfort de drapeaux français. « C’est toujours non au passeport sanitaire, ni mouton. Non à la discrimination. Non à l’intimidation : liberté », indiquait une pancarte.

PHOTO ERIC GAILLARD, REUTERS À Paris, où cinq rassemblements étaient programmés pour ce 8e samedi de mobilisation, des milliers de manifestants ont défilé depuis le pied de la tour Eiffel jusqu’aux Invalides.

Ils étaient également 7000 à Montpellier, 3700 à Lyon, répartis en deux cortèges, 2900 à Nice, 2700 à Lille, 2400 à Nantes, selon la préfecture (3950 la semaine dernière) et 700 à Saint-Nazaire.

À Rennes, on a dénombré 1500 manifestants (2000 la semaine dernière), selon la préfecture, où parmi les pancartes on pouvait lire « Injection ARNm, solution pour la dépopulation ? ».

À Bordeaux, ils étaient 2900 « au plus fort » de la manifestation, selon la préfecture, 1500 à Besançon et 2200 à Strasbourg, au milieu de nombreux de drapeaux français et plusieurs bonnets phrygiens.

« On va se faire virer le 15 septembre, je trouve ça totalement injuste. On sauve des vies, on est présent pour la population, et on se retrouve arrêtés, on n’a plus le droit de travailler juste parce que le président a décidé qu’il fallait nous mettre de côté », a lancé Norbert, un pompier de 45 ans qui a refusé de donner son nom.