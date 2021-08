Europe

Royaume-Uni

Record de décès en raison de la drogue en 2020

(Londres) L’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse — cette dernière nation étant le plus mauvais élève en Europe en la matière —, ont enregistré l’an dernier des records d’overdoses mortelles, selon des statistiques officielles qui mettent en cause la cocaïne et les opiacés.