Europe

Droit au logement

Environ 400 sans-abri plantent leurs tentes dans un quartier chic de Paris

(Paris) Environ 400 sans-abri, dont des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés, ont planté des tentes jeudi à Paris sur la très chic place des Vosges (IVe arr.) afin de demander à l’État « des solutions d’hébergement dignes et pérennes », a constaté une journaliste de l’AFP.