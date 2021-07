Europe

Angleterre

Finie la quarantaine pour les voyageurs vaccinés dans l’UE et aux États-Unis

(Londres) Les voyageurs complètement vaccinés contre la COVID-19 dans l’Union européenne et aux États-Unis seront désormais exemptés de quarantaine en Angleterre et en Écosse, une mesure très attendue des expatriés qui ne s’applique pas aux arrivées du Canada ou de la France, ont annoncé mercredi le gouvernement britannique et son équivalent local écossais.