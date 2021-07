(Stockholm) Plusieurs personnes ont été tuées jeudi en Suède lorsqu’un petit avion utilisé pour le parachutisme et qui transportait neuf personnes s’est écrasé près d’un aéroport non loin d’Orebro, à environ 160 km au nord-ouest de Stockholm, a-t-on appris auprès de la police et des secours.

Agence France-Presse

L’appareil à hélices s’est écrasé à proximité d’une piste et, « pour autant que l’on sache, c’est lié à son décollage », a déclaré à l’AFP un responsable des secours.

Huit parachutistes et un pilote étaient à bord de l’avion.

Un porte-parole de la police a précisé qu’une personne, « grièvement blessée », avait été hospitalisée, refusant de fournir un bilan de l’accident.