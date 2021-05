L’homme d’affaires et député Viktor Medvedtchouk, figure en vue de l’opposition ukrainienne, lors d’une session parlementaire à Kiev, en Ukraine, le 13 novembre 2019.

(Kiev) Les autorités ukrainiennes ont lancé mardi une perquisition au domicile d’un richissime homme d’affaires et député Viktor Medvedtchouk, un proche du président russe Vladimir Poutine soupçonné de « haute trahison ».

Agence France-Presse

« La perquisition est en cours » dans une villa de luxe de M. Medvedtchouk à Kiev, a indiqué à l’AFP le service de presse du SBU.

La procureure générale Iryna Venedyktova a indiqué sur Facebook que le député et un autre parlementaire Taras Kozak étaient soupçonnés de « haute trahison » et de « tentative de pillage de ressources naturelles en Crimée », péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

Le SBU tente de localiser M. Medvedtchouk pour l’interpeller, a-t-elle précisé. S’ils sont reconnus coupables, les députés risquent jusqu’à 15 ans de prison.

Mme Venedyktova et le chef du SBU Ivan Bakanov ont annoncé une conférence de presse dans la soirée.

Malgré un conflit opposant Kiev et Moscou sur l’annexion de la Crimée et la guerre avec les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, M. Medvedtchouk se rend souvent en Russie où il est reçu par M. Poutine, et leurs rencontres sont abondamment couvertes par des télévisions publiques russes.

À la tête d’une fortune évaluée à 620 millions de dollars par Forbes, il était visé depuis 2019 par une enquête criminelle pour haute trahison après son appel à accorder l’autonomie aux régions séparatistes, mais n’avait pas jusqu’à présent le statut formel de suspect.

En février, l’Ukraine a imposé des sanctions contre le parlementaire et son épouse, leurs noms figurant, selon Kiev, dans une enquête criminelle pour « financement du terrorisme ».

Le terme « terrorisme » est appliqué en Ukraine aux séparatistes contre lesquels les forces de Kiev sont engagées dans un conflit meurtrier depuis 2014 et dont Moscou est largement considéré comme le parrain militaire.

Kiev a aussi interdit trois télévisions prorusses appartenant formellement à M. Kozak, mais considérées comme étant contrôlées par M. Medvedtchouk.

Affichant des positions fermement anti-OTAN et anti-Union européenne, M. Medvedtchouk accuse régulièrement Kiev de « n’avoir rien fait » pour mettre fin à la guerre avec les séparatistes et plaide, comme Moscou, en faveur d’une fédéralisation de l’Ukraine.

Il avait servi pendant plusieurs années de représentant ukrainien dans les négociations avec les rebelles, une fonction qui avait été imposée par Moscou, selon Kiev.