(Rome) L’Italie, confrontée à un nouvel afflux de migrants franchissant la Méditerranée, a appelé mardi ses partenaires européens à la « solidarité » en accueillant une partie d’entre eux.

Agence France-Presse

La ministre italienne de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, a demandé dans un communiqué « des interventions structurelles dans le système de gestion du phénomène à l’intérieur de l’Union européenne ».

A l’issue d’une réunion virtuelle avec ses homologues européens, elle a réclamé « l’activation de mécanismes de solidarité concrets et solides, y compris d’urgence », sur le modèle de ceux que prévoyaient les accords de Malte en 2019, qui ont permis de relocaliser des migrants dans une dizaine de pays, dont la France, l’Allemagne, le Portugal, la Roumanie ou encore la Finlande.

PHOTO DARRIN ZAMMIT LUPI, REUTERS Des migrants ont aussi été débarqué à Malte le 11 mai 2021, alors que l'épidémie de COVID-19 se poursuit sur l'île.

Entre le 1er janvier et le 11 mai, Rome a vu débarquer sur les îles de Lampedusa et de Sicile près de 13 000 personnes parties des côtes nord-africaines sur des embarcations de fortune, soit trois fois plus qu’en 2020 à la même période et 10 fois plus qu’en 2019, selon les chiffres du gouvernement.

Plus de 2000 migrants sont arrivés au cours du week-end à Lampedusa, une petite île à mi-chemin entre la Sicile et les côtes nord-africaines, où les centres d’accueil sont débordés et certains rescapés dorment à même le bitume sur des parkings.

Le mauvais temps en Méditerranée devrait ralentir les départs de Libye et de Tunisie dans les prochains jours, mais les autorités et les ONG s’attendent cet été à un afflux record de migrants depuis 2015.

Des représentants africains participaient également à la conférence de mardi organisée par le Portugal, qui assure la présidence tournante de l’UE.

La ministre italienne a rappelé « la nécessité de développer un dialogue constructif avec les partenaires africains, avec une approche équilibrée, fondée sur des modèles de coopération capables de valoriser les spécificités de chaque pays ».

Son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a estimé dans le même esprit que « la seule façon de gérer efficacement les flux migratoires était d’investir dans les relations entre les pays d’origine, de transit et de destination ».

Mme Lamorgese doit se rendre à Tunis le 20 mai avec la Commissaire européenne chargée des Affaires intérieures, Ylva Johansson, laquelle avait également appelé plus tôt cette semaine les États membres de l’UE à la solidarité avec l’Italie et Malte.

Le premier ministre italien Mario Draghi souhaite voir ajoutée la question des migrants à l’ordre du jour du Conseil européen des 24 et 25 mai, d’après la presse.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 621 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l’année en tentant de franchir la Méditerranée. La route vers l’Italie et Malte en Méditerranée centrale est de loin la plus fréquentée et la plus meurtrière avec 509 morts recensés.