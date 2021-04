(Londres) Des milliers de fêtards se réunissent, sans masque, dans une discothèque de Liverpool vendredi et samedi, un évènement-test organisé par le gouvernement pour évaluer les risques de contagion à la COVID-19.

Agence France-Presse

Vendredi et samedi, de 14 h à 23 h locales, le public pourra danser à la discothèque Circus de Liverpool, deux soirées animées par plusieurs DJ dont Sven Väth, Fatboy Slim, ou encore Yousef Zahar, fondateur de cette boîte de nuit. Trois mille personnes sont attendues à chacune des deux soirées pour lesquelles les billets d’entrée ont tous été vendus.

Pour accéder à la boîte de nuit, il faudra fournir la preuve d’un dépistage négatif antigénique à la COVID-19. « Les participants seront également invités à effectuer un test PCR avant et après l’évènement pour informer la recherche et s’assurer que toute transmission du virus est correctement surveillée », explique le gouvernement sur son site internet.

Du gel désinfectant pour les mains sera mis à disposition sur place mais le port du masque ne sera pas obligatoire.

Baptisé « la Première danse », cet évènement « va être un moment historique pour la musique électronique et tous les évènements au Royaume-Uni », s’est réjoui DJ Yousef dans un communiqué.

Ces soirées s’intègrent dans une dizaine d’essais-pilotes visant à étudier les risques de transmission du coronavirus au sein de foules, pour mieux organiser la réouverture au public de large évènements sportifs et culturels.

Parmi les autres essais conduits, la cérémonie des Brit awards, récompenses britanniques de la musique pop, se dérouleront le 11 mai devant un public de 4000 personnes, et la finale de la Coupe d’Angleterre de football le 15 mai au stade de Wembley se tiendra également en présence de spectateurs.

Avec plus de 127 000 morts de la COVID-19, le Royaume-Uni est le pays le plus touché par la pandémie en Europe. La situation sanitaire s’est cependant nettement améliorée, avec moins de 3000 contaminations quotidiennes à la COVID-19 et une vingtaine de morts de cette maladie par jour, ce qui a conduit le gouvernement à lancer un déconfinement progressif. La réouverture des discothèques est prévue le 21 juin.

D’autres pays se sont lancés dans des tests grandeur nature. En Espagne, un concert-test a rassemblé 5000 personnes fin mars à Barcelone, où les participants ont dansé sans distance en portant des masques FFPA et après avoir été soumis à un test antigénique avant le concert.

Deux semaines après ce concert du groupe Love of Lesbian qui s’est tenu le 27 mars, les organisateurs ont indiqué qu’il n’y avait « aucun signe » de contagion pendant l’évènement.