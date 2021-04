Le président américain Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien à l’occasion de son 106e anniversaire, devenant le premier président des États-Unis à qualifier ainsi le massacre et la déportation de millions d’Arméniens par l’Empire ottoman. Sa déclaration a retenti jusqu’à la diaspora arménienne au Canada.

Léa Carrier

La Presse

La déclaration

« Le peuple américain honore tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd’hui », a déclaré Joe Biden lors d’une conférence de presse. Ses prédécesseurs avaient évité le terme par crainte de représailles de la Turquie, un allié-clé des États-Unis. « Chaque année, en ce jour, nous nous souvenons de la vie de tous ceux qui ont péri dans le génocide arménien de l’époque ottomane et nous nous engageons à nouveau à empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise », a sommé le 47e président américain. De New York à Paris, les diasporas arméniennes ont célébré la Journée nationale de commémoration du génocide de 1915. L’année dernière, à pareille date, Joe Biden avait affirmé que ne pas désigner les atrocités commises contre le peuple arménien comme un génocide ouvrirait la voie à de futures atrocités de masse. « Le silence est complice », avait-il déploré.

Le génocide

Les historiens estiment qu’un million et demi d’Arméniens ont été tués et deux autres millions ont été déportés par l’Empire ottoman, alors allié à l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie durant la Première Guerre mondiale. Reconnu par une vingtaine de pays, dont le Canada, le génocide arménien est vigoureusement contesté par la Turquie. Le pays reconnaît des massacres mais récuse le terme de génocide, évoquant une guerre civile, doublée d’une famine. Le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a salué la prise de position du président américain, qu’il a qualifié d’un « pas puissant vers le rétablissement de la vérité et de la justice historique, un soutien inestimable pour les descendants des victimes du génocide arménien. » En décembre 2019, le Congrès américain avait reconnu le génocide arménien à l’occasion d’un vote symbolique, mais Donald Trump, alors président, avait refusé d’utiliser ce mot. Entretenant de bonnes relations avec la Turquie, il avait parlé d’« une des pires atrocités de masse du XXe siècle ».

PHOTO ASSOCIATED PRESS/MUSÉE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN Les Arméniens estiment qu’un million et demi des leurs ont été tués de manière systématique pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l’Empire ottoman.

La Turquie réplique

Ankara n’a pas tardé à riposter à Washington. Le président lui-même, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé « la politisation par des tiers » de ce débat, dans un message adressé à la communauté arménienne. Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a aussi rejeté « dans les termes les plus forts la déclaration du président des États-Unis concernant les évènements de 1915 faite sous la pression des milieux arméniens radicaux et des groupes anti-Turquie. » Pour l’expert Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand sur la politique américaine à l’Université du Québec à Montréal, c’est un débat sémantique à la portée puissante. « Lorsque le président américain parle, ce n’est pas n’importe quel leader. Il a un poids sans parallèle », estime-t-il. Peu de temps après la déclaration de Joe Biden, la Turquie a convoqué l’ambassadeur des États-Unis pour protester contre la reconnaissance par le président américain du génocide arménien, a rapporté l’agence de presse d’État Anadolu.

PHOTO ASSOCIATED PRESS/PRÉSIDENCE TURQUE Le président turc Recep Tayyip Erdogan

Des implications géopolitiques

Pour Rafael Jacob, se mettre à dos le gouvernement turc « n’est pas une considération bénigne. » Il décrit ce pays au carrefour de l’Europe et de l’Asie comme un joueur important sur la scène géopolitique, « tiraillé entre un front démocrate et un front autoritaire. » Selon lui, il est légitime de considérer qu’une telle sortie puisse avoir des impacts sur la relation diplomatique entre Ankara et Washington. D’ailleurs, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a qualifié la Turquie de « soi-disant partenaire stratégique » qui « par de nombreux aspects ne se comporte pas comme un allié ». Quelques minutes après la déclaration de Joe Biden, les consulats des États-Unis en Turquie ont annoncé que leurs bureaux seront fermés lundi et mardi par « mesure de précaution ».

Soulagement pour les Arméniens d’ici

Au Canada, la diaspora arménienne a laissé pousser un soupir de soulagement. « La reconnaissance du génocide des Arméniens revêt une grande signification symbolique, surtout en terme de mémoire collective humaine. Il est crucial que les gouvernements du monde entier défendent la vérité et reconnaissent et condamnent le génocide des Arméniens », a affirmé à La Presse, Sevag Belian, directeur du Comité national arménien du Canada. Le directeur du Comité national arménien du Québec, Apraham Niziblian, ne croyait plus voir cette reconnaissance de son vivant. « Ça fait presque 40 ans que je milite pour ça. Avec Trump, j’avais perdu tout espoir. Je n’y croyais plus », explique M. Niziblian, arménien de troisième génération et québécois. Ces derniers jours, il ne dormait plus. « On se doutait que Biden allait faire l’annonce, mais j’étais encore sceptique. C’est seulement quand j’ai pu l’entendre moi-même que j’ai pu reprendre mon souffle », raconte-t-il, encore ébranlé.

Avec l’AFP et l’Associated Press