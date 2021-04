Europe

Retrait russe près de l’Ukraine

Washington attend « des actes », pas des « paroles »

(Moscou) La Russie a annoncé jeudi qu’elle lancerait dès le lendemain le retrait de ses troupes massées près de l’Ukraine et en Crimée annexée, mais Washington et l’OTAN sont restés prudents sur la fin de cette menace militaire qui inquiétait Kiev et l’Occident.