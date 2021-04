Des milliers de personnes ont manifesté à Paris – et des dizaines de milliers à travers la France – le 28 mars, pour exiger une loi plus incisive sur le climat.

Le Sommet des dirigeants sur le climat s’ouvre ce jeudi à Washington. En ce Jour de la Terre, le président Joe Biden tentera de convaincre ses homologues d’adopter des mesures ambitieuses afin de lutter contre les changements climatiques. En France, le débat fait rage depuis des semaines avec le dépôt d’un projet de loi controversé sur le climat.

Jean-Christophe Laurence

La Presse

Création du « délit d’écocide ». Fin des vols intérieurs courte distance. Lutte contre l’artificialisation des sols. Guerre aux logements mal isolés. Limitation de la pub pour les énergies fossiles…

À première vue, le « projet de loi Climat et Résilience », qui doit être adopté en France le 4 mai, propose de belles avancées en matière environnementale.

Mais ces nouvelles mesures, censées lutter contre le réchauffement climatique, sont largement critiquées par les écologistes, qui dénoncent leur « manque d’ambition » et leur côté « poudre aux yeux ».

« Le texte n’est tout simplement pas à la hauteur. Il y a énormément de manques. Il y a une volonté d’écarter sciemment les mesures les plus impactantes », résume Chloé Sagaspe, élue du parti Europe Écologie les Verts pour la ville de Paris.

Une partie seulement des recommandations citoyennes

Il faut savoir que le controversé projet de loi ne contient qu’une partie des recommandations faites en juin par la Convention citoyenne sur le climat (CCC) dans le but de réduire les gaz à effet de serre.

PHOTO GUILLAUME HORCAJUELO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Emmanuel Macron, président de la République française

Ce groupe de 150 citoyens tirés au sort avait été formé à la demande du président Emmanuel Macron en réponse à la crise des Gilets jaunes. Au bout du compte, seules 46 de leurs 149 propositions ont été retenues, certaines dans une forme un peu trop émoussée aux yeux des environnementalistes.

« Les intentions affichées vont dans la bonne direction, mais les mesures sont extrêmement light », résume Corinne Lepage.

Selon cette avocate en droit environnemental, la « loi Climat » ne sera pas suffisante, en l’état, pour réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en France d’ici 2030, selon ce que stipulait l’Accord de Paris.

« Même dans l’hypothèse la plus favorable au gouvernement, on n’est même pas aux deux tiers de ce qu’il faudrait faire pour atteindre 40 %. Ça ne va pas du tout », déplore l’avocate. Insuffisance d’autant plus grande, dit-elle, que l’Union européenne a entre-temps augmenté son objectif à 55 % de réduction des GES.

De son côté, l’élue municipale Chloé Sagaspe regrette qu’Emmanuel Macron ne soit pas passé de la parole aux actes, après avoir mis sur pied cet exercice démocratique innovant.

Le président s’était engagé à reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ce n’est pas le cas, c’était un mensonge. Il y avait un engagement fort, il n’a pas tenu sa parole. Chloé Sagaspe, élue du parti Europe Écologie les Verts pour la ville de Paris

La « loi Climat » sera votée début mai après 110 heures de débats enflammés et plus de 1000 amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale.

Une stratégie électorale

Corinne Lepage admet que le projet de loi Climat et Résilience est « mieux que rien ». Mais n’y voit, au bout du compte, qu’une belle opération de communications en prévision de l’élection présidentielle de 2022.

« C’est de la poudre aux yeux », dit-elle.

Plus modéré, Olivier Ihl évoque de son côté un calcul politique autour d’un enjeu politique et économique majeur.

« Pour Macron, ce n’est pas tactique, c’est stratégique, explique le politologue, professeur à Sciences Po Grenoble. Il doit pouvoir arriver avec un bon bilan pour pouvoir rallier les voix des Français qui sont sensibles aux thématiques écologistes. »

Selon l’expert, entre 20 et 25 % du corps électoral français est « très sensible » aux questions environnementales. Macron pourrait avoir besoin de ces électeurs lorsqu’il se présentera au second tour, vraisemblablement face à Marine Le Pen.

Le projet de loi Climat est-il si décevant que le prétendent les écologistes ? « Comme souvent dans ces questions, c’est un verre à moitié vide ou à moitié plein, conclut Olivier Ihl. Chacun va voir ce qui l’arrange… »