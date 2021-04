Europe

Irlande du Nord

Les promesses non tenues de Johnson alimentent la colère

(Londres) Une frontière en mer d’Irlande, entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ? Il faudra « me passer sur le corps », avait martelé Boris Johnson avant le Brexit. C’est pourtant désormais de fait le cas et ces promesses non tenues suscitent la colère dans la province britannique.