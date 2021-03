PHOTO VINCENZO PINTO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

AstraZeneca produit ses vaccins au sein de l’Union européenne dans deux usines en Belgique et aux Pays-Bas. Une usine de remplissage en Italie, appartenant au sous-traitant Catalent, assure la mise en flacon et l’emballage. Le journal italien La Stampa rapporte que AstraZeneca stocke 29 millions de doses de son vaccin anti-COVID-19 à l’usine Catalent d’Anagni, au sud-est de Rome, et que ces doses sont destinées au Royaume-Uni.