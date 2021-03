En Islande, l’éruption volcanique devient l’attraction du moment

(Fagradalsfjall) Ils contemplent le spectacle hypnotisant à quelques mètres seulement de la lave en fusion : en Islande, l’éruption d’un volcan sur les flancs du mont Fagradalsfjall, non loin de Reykjavik, a attiré ce week-end des milliers de curieux, dont les plus téméraires font griller guimauves et hot-dogs.