Le vaccin AstraZeneca est produit sur le territoire européen notamment dans deux usines en Belgique et aux Pays-Bays, deux pays qui ont appelé à la prudence sur un durcissement des exportations alors que d’autres pays européens le soutiennent.

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le ministre de la Défense britannique a prévenu dimanche qu’il serait « contreproductif » de bloquer les exportations d’AstraZeneca comme en a menacé la veille la présidente de la Commission européenne si l’Union européenne ne recevait pas d’abord ses livraisons.

Agence France-Presse

« L’Union européenne sait que le reste du monde regarde la façon dont la Commission se comporte », a déclaré Ben Wallace à la chaîne de télévision SkyNews. « Si des contrats et des engagements sont rompus ce serait très dommageable pour un bloc commercial qui se targue de [respecter] la loi », a-t-il poursuivi.

Une source dans l’entourage de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a réagi dimanche soir : « La Commission a son propre contrat avec AstraZeneca. Nous essayons simplement de le faire respecter. Le laboratoire nous a livré moins de 10 % des doses prévues pour l’année par le contrat. Il est donc normal que nous demandions que ces doses soient livrées comme prévu aux Européens », a-t-elle dit.

Le ministre britannique a aussi estimé que ce blocage serait « contre-productif ». Soulignant la nature collaborative de la production de vaccins qui implique plusieurs pays dans le monde, le ministre a prévenu que « cela compromettrait non seulement les chances de leurs citoyens d’avoir un programme de vaccination approprié, mais aussi de nombreux autres pays dans le monde, et nuirait à la réputation de l’UE ».

« Essayer, en quelque sorte, de diviser ou d’ériger des murs ne ferait que nuire aux citoyens de l’UE et au Royaume-Uni », a déclaré plus tard le ministre dans une interview à la BBC.

PHOTO JEFF OVERS, BBC VIA REUTERS Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace à l'émission The Andrew Marr Show

Ursula von der Leyen a menacé d’interdire les exportations prévues si elle ne recevait pas ses livraisons de vaccins AstraZeneca.

« C’est le message que nous passons à AstraZeneca : respectez votre contrat avec l’Europe avant de commencer à livrer d’autres pays », a-t-elle déclaré dans une interview avec le groupe des médias allemand Funke.

Elle a rappelé que le contrat de l’UE avec AstraZeneca prévoyait la livraison de doses produites à la fois sur le territoire de l’UE et au Royaume-Uni.

PHOTO JOHN THYS, REUTERS La présidente de la Commission Ursula von der Leyen

« Or, nous n’avons rien reçu des Britanniques, alors que nous les fournissons », a-t-elle fait valoir, ajoutant que l’UE avait envoyé une « lettre formelle » pour s’en plaindre au groupe pharmaceutique suédo-britannique.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination massive débutée le 8 décembre au Royaume-Uni bat son plein.

« Hier a été une journée record pour le déploiement du vaccin, avec 873 784 personnes recevant une injection », s’est félicité dimanche sur Twitter le premier ministre Boris Johnson.

Plus de la moitié des 52,7 millions d’adultes au Royaume-Uni a désormais reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

L’objectif du gouvernement est de proposer une première dose de vaccin contre le coronavirus à toutes les personnes de plus de 50 ans d’ici à la mi-avril et à tous les adultes d’ici fin juillet.

Pays d’Europe le plus durement touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 126 000 morts, le Royaume-Uni utilise les vaccins de Pfizer/BioNTech et d’AstraZeneca/Oxford.