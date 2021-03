La « Colonie pénitentiaire No 2 » est un camp de concentration, affirme l’opposant Alexeï Navalny, qui y est emprisonné.

(Moscou) L’opposant russe Alexeï Navalny a déclaré lundi être incarcéré dans un « camp de concentration », dans un message sur son compte Instagram confirmant son lieu de détention après plusieurs jours d’incertitude.

Agence France-Presse

« Il faut reconnaître que le système carcéral russe a réussi à me surprendre. Je ne pensais pas qu’on pouvait construire un camp de concentration à 100 km de Moscou », a écrit ce militant pourfendeur de la corruption.

Il a précisé qu’il se trouvait dans la colonie pénitentiaire n° 2 dans la périphérie de la ville de Pokrov, dans la région de Vladimir, où il doit purger une peine de deux ans et demi de prison.

Son message est accompagné d’une ancienne photo de lui, non datée, le montrant le crâne rasé.

« Trois choses continuent de me surprendre : le ciel étoilé au-dessus de nous, l’impératif catégorique (loi morale dont toutes les maximes sont universelles et inconditionnelles, NDLR) au fond de chacun et l’incroyable sensation de passer sa main sur son crâne tout juste rasé », a dit l’opposant de 44 ans.

Il ajoute que ses faits et gestes sont enregistrés par des caméras : « Tout le monde est sous surveillance et la moindre infraction donne lieu à un rapport ».

Depuis plusieurs jours, les avocats de M. Navalny essayaient de localiser son lieu de détention, depuis son transfert fin février après sa condamnation en appel.

Entourée d’une clôture de tôle surmontée de barbelés, la prison où il se trouve a été décrite comme particulièrement dure par d’anciens détenus.

L’opposant Konstantin Kotov, qui y a passé plus d’un an, a décrit un environnement dans lequel les détenus n’ont quasiment pas de temps libre et sont complètement coupés du monde extérieur.

Arrêté en janvier dès son retour à Moscou de cinq mois de convalescence en Allemagne après un empoisonnement dont il accuse le Kremlin, M. Navalny est visé par de multiples affaires judiciaires qu’il considère comme ayant un caractère politique.

Il a été condamné dans une affaire de fraude datant de 2014 que lui-même, les ONG et de nombreuses capitales occidentales jugent politique.

M. Navalny était tombé subitement dans le coma en août dernier pendant une tournée électorale en Sibérie. Après son évacuation d’urgence en Allemagne, trois laboratoires européens ont estimé que l’opposant avait été empoisonné à l’aide d’un agent innervant, le Novitchok, mis au point à l’époque soviétique.

L’opposant et ses proches accusent depuis une équipe des services de sécurité russes (FSB) d’avoir été à l’origine de cet empoisonnement sur ordre de Vladimir Poutine, ce que les autorités russes démentent avec véhémence, ayant avancé différentes versions expliquant la maladie subite de l’opposant.