(Moscou) Le gendarme russe des télécommunications a indiqué jeudi que Twitter n’avait pas réagi à ses demandes d’effacer des contenus illégaux ni à la sanction imposée la veille au réseau social, dont le fonctionnement est « ralenti » en Russie.

Agence France-Presse

Twitter avait dénoncé via un porte-parole mercredi cette mesure, se disant « très préoccupé par l’augmentation des tentatives de bloquer et d’étrangler la conversation publique en ligne », alors que les tensions entre Moscou et les grands réseaux sociaux étrangers se sont multipliées ces derniers mois.

« Il n’y a pas eu de réponses aux demandes envoyées par le (gendarme des télécommunications) Roskomnadzor à Twitter concernant la suppression de contenus pédopornographiques, pro-drogues et suicide », a indiqué l’organe russe dans un communiqué, évoquant plus de 3100 publications concernées.

Un porte-parole du réseau social avait rejeté ces accusations russes, soulignant notamment mercredi avoir « une politique de tolérance zéro en matière d’exploitation sexuelle des enfants » et qu’il est interdit de « promouvoir, glorifier ou encourager le suicide » sur Twitter.

Roskommnadzor a indiqué mercredi avoir ralenti l’affichage des images, vidéos et contenus audios sur Twitter sur 100 % des appareils mobiles en Russie et 50 % des ordinateurs.

Moscou a en ligne de mire depuis plusieurs semaines les grands réseaux sociaux, accusés notamment d’avoir laissé circuler des publications jugées illégales en soutien à l’opposant Alexeï Navalny.

Lundi encore, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a accusé les géants de l’internet de « fonctionner en dehors du cadre juridique » et de « n’obéir souvent à aucune loi russe ».

Fin janvier, le président Vladimir Poutine avait jugé que les géants de l’internet étaient « déjà en concurrence de facto avec les États », évoquant leurs « tentatives de contrôler brutalement la société ».

« Le travail des réseaux sociaux doit se faire sur le territoire de la Russie en conformité avec la législation de notre pays », a estimé Roskomnadzor jeudi.