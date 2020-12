Attentat Charlie Hebdo

Des peines allant de quatre ans de prison à la perpétuité

(Paris) Près de six ans après l’électrochoc des attentats de janvier 2015, la cour d’assises spéciale de Paris a prononcé mercredi des peines allant jusqu’à 30 ans de réclusion et la perpétuité pour les « complices » des attaques, mais a écarté la qualification terroriste pour six des accusés.