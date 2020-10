(Paris) Heure du couvre-feu avancée à Bruxelles, plus de deux Français sur trois désormais sommés de rester chez eux le soir, cap des 10 000 morts franchi en Allemagne : l’Europe est frappée par la deuxième vague du coronavirus et les restrictions se multiplient samedi sur le Vieux Continent.

Agence France-Presse

Les autorités bruxelloises ont décidé d’avancer à 22 h le couvre-feu imposé dans le pays et ont ordonné la fermeture des magasins à 20 h ainsi que l’interdiction des activités culturelles et sportives à partir de lundi.

Ce nouveau tour de vis va au-delà des décisions adoptées vendredi par le gouvernement pour l’ensemble du pays et suit les mesures annoncées par les autorités de la Wallonie, la région francophone du pays, très touchée par la pandémie. « La situation est très grave », a expliqué Rudi Vervoort, ministre président de cette région, lors d’une conférence de presse.

En France, le couvre-feu (21 h à 6 h), qui concernait 20 millions de personnes, est étendu à partir de samedi à 46 millions d’habitants, pour six semaines, alors que l’épidémie a déjà contaminé plus d’un million de personnes dans le pays et que les autorités sanitaires craignent une deuxième vague « pire que la première ».

Le ministre de la Santé Olivier Véran a défendu devant l’Assemblée nationale la prolongation jusqu’au 16 février de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à une « période qui sera longue et difficile ».

Sur l’ensemble du continent européen, le nombre des infections s’approche des 8,5 millions et plus de 260 000 personnes sont décédées du coronavirus. Dont quelque 10 003 en Allemagne, pays jusqu’ici relativement épargné par la pandémie mais désormais frappé de plein fouet par le rebond épidémique.

PHOTO MARTIN MEISSNER, ASSOCIATED PRESS Un patient néerlandais atteint de la COVID-19 a été transporté en hélicoptère en Allemagne pour subir des traitements à l'hôpital universitaire de Münster, vendredi.

« L’ordre du jour est le suivant : réduire les contacts, rencontrer le moins de monde possible », a indiqué la chancelière allemande dans son podcast hebdomadaire samedi. « Notre comportement influence grandement la vitesse à laquelle le virus se propage », a-t-elle insisté.

La pandémie a fait au moins 1 145 847 morts dans le monde depuis fin décembre, d’après un bilan établi par l’AFP samedi. Et un record de nouvelles contaminations, près de 80 000 en 24 heures, a été enregistré par les États-Unis.

Le président polonais déclaré positif

Plusieurs pays de l’Est, où la situation se dégrade, imposent samedi de nouvelles mesures, à l’image de la Pologne, dont l’intégralité du territoire est désormais en « zone rouge », une mesure qui ne concernait jusqu’alors que les grandes villes et leurs alentours.

Conséquences : les restaurants et écoles primaires sont partiellement fermés, et les écoliers et étudiants pratiquent l’enseignement à distance. Les cérémonies de mariage sont interdites et le nombre de personnes strictement restreint dans les commerces, les transports et les églises.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, ARCHIVES REUTERS Le président polonais, Andrzej Duda, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Le président polonais, Andrzej Duda, 48 ans, a été déclaré positif au coronavirus, mais a assuré dans un tweet qu’il se « sentait bien », n’avait pas de symptômes et continuerait de travailler à distance.

En Slovaquie voisine, un couvre-feu nocturne entre en vigueur samedi, jusqu’au 1er novembre. Et en République tchèque, autre pays limitrophe où le taux de contaminations et de décès est le pire d’Europe sur les deux dernières semaines, un confinement partiel est déjà instauré jusqu’au 3 novembre.

Un confinement partiel s’applique aussi dès samedi en Slovénie, dont le ministre des Affaires étrangères Anze Logar a été testé positif au coronavirus, après avoir bouclé une tournée dans les pays baltes. Ses homologues des trois pays baltes, qui l’avaient rencontré, se sont placés samedi en quarantaine.

PHOTO ALESSANDRO PONE, ASSOCIATED PRESS Des manifestants ont lancé des fusées éclairantes en direction des policiers, vendredi à Naples.

En Italie, à Naples, des heurts ont éclaté entre la police et des centaines de jeunes protestant contre le couvre-feu décrété vendredi soir dans la région. « Si tu fermes, tu payes », pouvait-on notamment lire sur des pancartes de manifestants inquiets des conséquences économiques.

Outre la région de Naples, des couvre-feux sont en vigueur en Italie dans le Latium, la région de Rome, et en Lombardie, la région de Milan.

Dans une interview au quotidien la Repubblica, le médecin réputé Giorgio Parisi a estimé que « vers la mi-novembre, nous aurons un taux de 500 morts par jour » si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées, ajoutant qu’il s’agissait d’une estimation « optimiste ».

Restrictions en Espagne

Les deux principales villes de Grèce, Athènes et Thessalonique, seront également soumises à un couvre-feu nocturne à partir de samedi, et le masque y devient obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur.

En Espagne, qui a officiellement dépassé le seuil du million de cas de coronavirus, de nouvelles restrictions visant à lutter contre l’épidémie entrent en vigueur samedi à Madrid, tandis que le gouvernement espagnol envisage la proclamation de l’état d’alerte au niveau national pour permettre l’imposition de couvre-feux localisés.

Le Danemark a lui annoncé un renforcement de ses mesures de restriction de rassemblements et l’extension du port du masque dès lundi.