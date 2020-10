(Londres) Des millions de Britanniques se voient imposer vendredi des restrictions locales durcies, le Pays de Galles entrant même dans un nouveau confinement, pour endiguer la deuxième vague de nouveau coronavirus au Royaume-Uni, qui aborde la question en ordre dispersé.

Agence France-Presse

Confiné d’un bloc le 23 mars lors de la première vague, le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (plus de 44 000 morts) réagit à la résurgence de contaminations de manière localisée, les gouvernements locaux étant compétents en la matière.

À partir de 18 h (13 h, HE), les plus de trois millions d’habitants du Pays de Galles devront « rester à la maison » jusqu’au 9 novembre, devenant ainsi la première province britannique à se résoudre à un confinement. Tous les commerces non essentiels devront fermer, mais les enfants de primaire et de certaines classes du secondaire pourront retourner à l’école début novembre après les vacances scolaires.

En Angleterre, le gouvernement du premier ministre britannique Boris Johnson cherche à éviter un confinement général mais désormais environ la moitié de la population, soit quelque 29 millions d’habitants, vit sous des restrictions locales à un niveau ou un autre.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, la ville de Manchester est passée vendredi matin au niveau d’alerte sanitaire maximale, après plusieurs jours de bras de fer infructueux entre le gouvernement et les collectivités locales sur les contreparties économiques.

PHOTO ANTHONY DEVLIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Les bars et pubs de Manchester qui ne servent pas à manger doivent fermer.

Ses 2,8 millions d’habitants ne peuvent désormais plus se rencontrer entre différents foyers, sauf très rares exceptions, et les bars et pubs qui ne servent pas à manger ont fermé, la ville étant désormais classée par les autorités au niveau « très élevé », dernier échelon d’un système d’alerte qui en compte trois.

La région du Yorkshire du Sud va subir le même sort dans la nuit de vendredi à samedi, portant à 7,3 millions le nombre d’Anglais soumis au niveau de restrictions le plus élevé.

En Écosse, la première ministre Nicola Sturgeon doit annoncer vendredi un système d’alerte semblable à celui de ses voisins anglais, qui comportera lui cinq échelons.

Jeudi, l’un des responsables des services sanitaires avait prévenu que les Écossais devaient d’ores et déjà se préparer à l’éventualité d’un « Noël digital ». Interrogé sur la BBC, Jason Leitch avait déclaré qu’il était « honnêtement trop tôt pour dire » combien de foyers seraient autorisés à se réunir pour les Fêtes, mais qu’il ne s’agirait en aucun cas d’un « Noël normal ».

Mi-octobre, l’Irlande du Nord a fermé pour un mois pubs et restaurants et décidé de prolonger les vacances scolaires.