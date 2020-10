Brexit

Pressés par le temps, Bruxelles et Londres reprennent les pourparlers

(Londres et Bruxelles) Après une semaine de paralysie, le Royaume-Uni et l’Union européenne reprennent les pourparlers jeudi pour tenter de parvenir à un accord commercial post-Brexit, avec d’importantes divergences à combler et très peu de temps pour échapper au « no deal ».