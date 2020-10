Berlin a un nouvel aéroport… avec neuf ans de retard

(Francfort) Le nouvel aéroport de Berlin, le BER, Berlin-Brandebourg Willy Brandt, est le sujet des moqueries de l’heure dans toute l’Allemagne. Et pour cause : s’il devait être inauguré en 2011, il le sera finalement le 31 octobre 2020… neuf ans plus tard que prévu ! Même le milliardaire Elon Musk a plaisanté sur le sujet, lorsqu’on lui a demandé combien de temps prendrait la construction de son usine Tesla près de Berlin : « Plus vite que l’aéroport ! »