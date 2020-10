Marine Le Pen en campagne contre le Pacte sur la migration

(Nanterre) Marine Le Pen a présenté vendredi le lancement d’une campagne, en France et en Europe, contre le Pacte européen sur la migration et l’asile, associé à un « plan organisé de submersion » par une « immigration de peuplement qui ne repartira pas » et mènera au « suicide de l’Europe ».