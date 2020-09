COVID-19

Plus de 5 millions de cas en Inde, sombres prédictions d’un expert de l’OMS

(New Delhi) L’Inde a dépassé mercredi la barre des cinq millions de cas recensés de coronavirus, et un des six envoyés spéciaux de l’OMS sur la COVID-19 a averti que la pandémie, « pire que toutes les sciences-fictions », n’en était encore qu’à son début.