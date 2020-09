PHOTO NOAH BERGER, AP

Les feux émettent également beaucoup de fumée, et ceux de la Californie et de l’Oregon ont déjà relâché dans l’atmosphère « bien plus de carbone en 2020 qu’aucune autre année depuis le début des mesures du CAMS en 2003 » : 21,7 mégatonnes en Californie et 7,3 mégatonnes dans l’Oregon.