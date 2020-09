Des milliers de migrants sans abri après un incendie dans le camp de Lesbos

(Lesbos et Athènes) Des milliers de migrants se retrouvent mercredi sans abri sur l’île de Lesbos après l’énorme incendie qui a ravagé au petit matin Moria, le plus grand et sordide camp de réfugiés de Grèce, où un autre feu s’est déclaré en soirée.