Macron accélère sur le déconfinement et promet de tirer les «leçons»

(Paris) Emmanuel Macron a achevé plus tôt que prévu le déconfinement en annonçant, dimanche, que toute la France, sauf la Guyane et Mayotte, passera au « vert » dès lundi ainsi que la réouverture très attendue des cafés et restaurants en Île-de-France.