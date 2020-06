(Varsovie) La présence de troupes américaines en Allemagne est « importante » pour la sécurité américaine et européenne, a déclaré mardi le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, au lendemain de l’annonce par Donald Trump qu’il voulait nettement réduire cette présence.

Bernard OSSER

Agence France-Presse

« Nous pensons que la présence américaine en Allemagne est importante pour la sécurité non seulement de l’Allemagne mais aussi pour la sécurité des États-Unis et particulièrement pour la sécurité de l’Europe », a affirmé M. Maas lors d’une visite en Pologne.

Le président américain a assuré lundi que le stationnement de 52 000 soldats américains actuellement en Allemagne, principal ancrage des forces américaines de l’OTAN, représentait « un coût énorme pour les États-Unis ». « Nous allons donc réduire le nombre, nous allons le porter à 25 000 ».

Mais selon le Pentagone, il n’y a qu’entre 34 000 et 35 000 soldats américains stationnés en permanence en Allemagne. La rotation des unités signifie que le nombre total ne peut que temporairement dépasser 50 000.

Allemagne « délinquante »

« L’Allemagne a des arriérés, ça fait des années qu’ils ont des arriérés et ils doivent des milliards de dollars à l’OTAN, et il faut qu’ils paient », a-encore déclaré le président américain, allant jusqu’à qualifier l’Allemagne de « délinquante ». « Nous protégeons l’Allemagne et ils ont des arriérés, c’est ridicule ».

En visite à Varsovie, le chef de la diplomatie allemande a affirmé que Berlin n’avait pas reçu de détails sur la date et les modalités de cette réduction. « Ni le département d’État ni le Pentagone n’ont été en mesure de fournir des informations à ce propos », a-t-il précisé, ajoutant que tout changement dans l’architecture de la sécurité européenne « doit être absolument discuté ».

Le sujet doit être évoqué mercredi lors d’une réunion en vidéoconférence des ministres de la Défense de l’OTAN.

« Il s’agit d’un accord bilatéral entre l’Allemagne et les États-Unis, mais la question est importante pour l’Alliance », a commenté mardi le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.

Sans commenter les accusations de M. Trump, il a en revanche défendu sa demande d’un meilleur partage du fardeau pour les dépenses de défense : « Il reste du chemin avant de parvenir à 2 % du PIB » que chaque pays s’est engagé à consacrer à ses dépenses militaires en 2024.

L’annonce de Donald Trump et ses attaques contre Berlin ont accentué les tensions entre Washington et ses alliés européens au sein de l’OTAN.

« L’Allemagne a été qualifiée cinq fois de délinquante », s’est insurgé un diplomate européen, outré par ces accusations.

Les troupes américaines sont stationnées en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais les ambitions militaires de la Russie de Vladimir Poutine leur ont donné une nouvelle importance.

Lors d’un point de presse conjoint avec Heiko Maas, son homologue polonais Jacek Czaputowicz lui a apporté son soutien : « De notre point de vue, les forces américaines en Allemagne servent aussi notre sécurité. Nous voudrions que cette présence en Allemagne soit maintenue ».

Crimée annexée

M. Czaputowicz a rappelé que Varsovie cherchait depuis longtemps le renforcement de la présence américaine sur son sol et que des discussions à ce sujet étaient en cours avec Washington.

« Je tiens à souligner que ces pourparlers (avec les États-Unis) n’ont aucun lien avec les récentes déclarations américaines et les relations américano-allemandes concernant la présence ou la réduction des forces américaines en Allemagne ».

Donald Trump a déjà augmenté la rotation de ses soldats en Pologne à 5500 personnes dans le cadre d’une réponse plus large de l’OTAN face aux inquiétudes déclenchées par l’annexion par la Russie de la Crimée en 2014.

Après avoir passé des décennies sous la domination soviétique avant 1991, la Lettonie a également salué la possibilité de nouveaux déploiements américains dans la région limitrophe de la Russie.

« Nous accueillerions favorablement une plus grande implication américaine dans la sécurité des pays baltes, y compris des troupes américaines stationnées ici », a déclaré à l’AFP le ministre letton de la Défense Artis Pabriks à Riga.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré quant à lui : « Nous espérons que certaines des troupes que les États-Unis envisagent de délocaliser d’Allemagne resteront en Europe ». La Lituanie « serait heureuse d’accueillir de manière régulière les troupes américaines ».