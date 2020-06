La crise vue d’Europe: de l’importance des bistrots

Il y avait quelque chose de réjouissant, cette semaine, à voir les terrasses de Paris enfin rouvertes. Malgré les masques et la distance obligée, les Parisiens semblaient soulagés de retrouver cet espace de vie après deux mois et demi de confinement. Auteure du livre Une vie de zinc, Josette Halegoi explique comment la fermeture des bars et des bistrots a été, pour les Français, l’un des aspects les plus difficiles du confinement.