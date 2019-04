Le prince William a-t-il été infidèle?

Les magazines à potins britanniques s'enflamment de plus belle avec leur source favorite de nouvelles: la famille royale. La dernière rumeur en liste: le prince William aurait eu une relation extraconjugale avec la marquise de Cholmondeley, Rose Hanbury.

Tout part d'un article du Sun publié à la fin du mois de mars, dans lequel on mentionne que le marquis et la marquise de Cholmondeley se sont vus refuser l'accès au palais de Kensington, lieu de résidence de William et Kate. Le Sun fait également mention d'une infidélité commise par le prince William, alors que Kate était enceinte de leur troisième enfant.

Un autre magazine à potins, In Touch, cite une source qui affirme que la duchesse de Cambridge aurait confronté son époux avec cette nouvelle, ce à quoi William aurait répondu, en riant, que c'était faux.

Alors, qui dit vrai? Toujours est-il que les avocats du duc de Cambridge tentent d'étouffer l'affaire, en menaçant des revues à potins, dont In Touch, de poursuites.

-Avec The Daily Beast