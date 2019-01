 Paris propose à Ivanka Trump de siéger à un conseil du G7 sur l'égalité des sexes 

Elle « représente une voix forte sur l'égalité entre les genres », a déclaré la secrétaire d'État française à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, lors d'un déplacement à Washington.

Mme Schiappa, qui a rencontré jeudi à la Maison-Blanche le directeur de cabinet d'Ivanka Trump pour lui transmettre cette proposition, a souligné ses combats pour le congé maternité ou l'émancipation économique des femmes.

Lors du sommet du G7 en juin au Canada, son père avait perturbé une réunion de ce conseil sur l'égalité des sexes, en arrivant avec un quart d'heure de retard.

Sur fond de tensions autour des droits de douane, les États-Unis avaient ensuite retiré leur soutien au communiqué final du G7, dont un volet concernait les droits des femmes.

Washington ne s'était pas non plus associé à un investissement de près de 3 milliards de dollars en faveur de l'éducation des femmes et filles en situation vulnérable.

La France, qui a fait de la lutte contre les inégalités une priorité de sa présidence du G7, espère faire revenir Washington à la table des discussions.

Le sujet de la lutte contre les inégalités entre les genres est un sujet politiquement sensible, notamment sur les questions d'accès à la contraception ou de l'avortement, ou sur les droits des homosexuels.

Le conseil consultatif du G7 a été créé en 2018 par le Canada et comportait alors 21 membres, dont la philanthrope américain Melinda Gates, la directrice du FMI Christine Lagarde et la Nobel de la Paix Malala Yousufzaï.

Le président français Emmanuel Macron, qui accueillera le prochain sommet du G7 à Biarritz du 24 au 26 août, a décidé de pérenniser ce conseil consultatif.

Les membres du G7 sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.