(San Francisco) Le Golden Gate Bridge, pont emblématique de la ville de San Francisco, est bloqué par des manifestants pro-palestiniens lundi, un peu plus de six mois après le début de la guerre menée par Israël à Gaza.

Agence France-Presse

Des images aériennes montrent une longue file de voitures arrêtées sur le pont rouge, tandis que les voies en sens inverse sont complètement désertes. Les manifestants, qui empêchent les entrées ou sorties par ce côté de la ville californienne, ont une banderole « Arrêtez le monde pour Gaza ».

La manifestation fait partie d’une initiative nommée « A15 Action », qui cherche à bloquer de nombreuses grandes villes dans le monde entier, « en solidarité avec la Palestine ».

Aux États-Unis, des manifestants ont perturbé les accès à l’aéroport de Chicago lundi. Une manifestation a également eu lieu à Los Angeles.

Le site web des organisateurs recense une quarantaine de villes où des actions doivent se dérouler, dans de multiples pays, dont l’Australie, la Belgique, l’Espagne, la Colombie et la Corée du Sud.

« Dans chaque ville, nous identifierons et bloquerons les principaux points d’étranglement de l’économie, en nous concentrant sur les points de production et de circulation, dans le but de causer le plus grand impact économique », expliquent les organisateurs sur leur site web.

PHOTO LEA SUZUKI, ASSOCIATED PRESS Des piétons et des cyclistes attendent devant la porte piétonne du côté sud du Golden Gate Bridge, alors que le pont est fermé en raison de manifestants.

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste depuis Gaza, qui a fait 1170 morts, en majorité des civils, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent retenues à Gaza, dont 34 sont mortes d’après des responsables israéliens.

En représailles, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne. Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu’à présent 33 797 morts dans le territoire palestinien, dont 68 en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas.