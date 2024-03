L’ex-président Barack Obama, le président Joe Biden et l’ex-président Bill Clinton lors de l'événement destiné à collecter des fonds pour la campagne présidentielle.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

Biden s’entoure d’Obama et de Clinton pour donner un nouveau souffle à sa campagne

(New York) Trois présidents, 25 millions de dollars : Joe Biden s’est entouré jeudi de Barack Obama et Bill Clinton pour une soirée de collecte de fonds record à New York, où Donald Trump est aussi venu faire campagne, sur un tout autre registre.

Brendan SMIALOWSKI avec Aurélia END à Washington Agence France-Presse

Le républicain s’est rendu à la veillée funèbre d’un policier mort dans l’exercice de ses fonctions, quelques heures avant que ne débute l’événement de campagne du président américain, qui a été perturbé par des manifestants propalestiniens.

Joe Biden et ses deux prédécesseurs démocrates ont été acclamés à leur arrivée sur la scène du Radio City Hall, en plein cœur de Manhattan, où se produit notamment la célèbre troupe de danseuses The Rockettes.

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, AGENCE FRANCE-PRESSE Barack Obama et Joe Biden

L’équipe de campagne du démocrate de 81 ans avait déjà annoncé dans la matinée une collecte de fonds « record » pour l’événement, de plus de 25 millions de dollars, en notant au passage que c’était plus que n’en avait amassé Donald Trump pendant tout le mois de février.

Les partisans de Joe Biden battaient le rappel depuis plusieurs semaines pour cette soirée politico-mondaine — dans la salle se trouvait par exemple la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour.

Palestine

Les chanteuses Queen Latifah et Lizzo, entre autres, ont chauffé la salle avant que les 42e, 44e et 46e présidents des États-Unis ne s’assoient pour un débat animé par le présentateur et humoriste Stephen Colbert.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS L’humoriste Stephen Colbert a animé la soirée.

Cette discussion mêlant sujets sérieux et blagues a été interrompue à plusieurs reprises par des cris de soutien à la Palestine. Des manifestants s’étaient aussi rassemblés à l’extérieur, à proximité de la salle de spectacle, pour dénoncer la politique de soutien quasi-inconditionnel à Israël de Joe Biden.

Le président américain a déjà été interpellé de cette façon à plusieurs reprises pendant des apparitions publiques, et chacun de ses déplacements donne lieu désormais à des rassemblements aux cris de « Libérez la Palestine ! » ou « Joe le génocidaire. »

L’intervention des trois présidents s’est conclue sur une note plus légère, lorsqu’ils ont chaussé des lunettes de soleil de type Aviator, l’accessoire favori de Joe Biden.

Le porte-parole de Donald Trump, Steven Cheung, avait fustigé sur le réseau social X la « soirée clinquante » des trois démocrates « avec leurs bienfaiteurs élitistes et déconnectés ».

Trump

PHOTO DAVE SANDERS, NEW YORK TIMES L’ex-président américain Donald Trump s’est rendu à la veillée funèbre de Jonathan Diller, un policier new-yorkais tué lundi.

L’ancien président républicain a fait une courte déclaration après s’être rendu à la veillée funèbre de Jonathan Diller, tué lundi par arme à feu lors d’une opération sur la voie publique.

« Il faut arrêter ça, il faut revenir à l’ordre et à la loi », a dit le milliardaire, qui s’est abstenu de toute critique directe de son rival démocrate.

Il consacre une bonne partie de ses discours de campagne à attaquer l’immigration clandestine et à reprocher à Joe Biden d’être laxiste en matière de maintien de l’ordre.

Joe Biden et Donald Trump, qui se sont déjà affrontés dans les urnes en 2020, sont assurés de récolter cet été l’investiture de leurs partis respectifs pour la présidentielle de novembre.

La Maison-Blanche a annoncé que le président avait appelé vendredi le maire de New York, Eric Adams, pour lui offrir ses condoléances après la « mort tragique » de l’officier, survenue lundi.

Joe Biden dispose de caisses de campagne mieux garnies que son adversaire républicain, inculpé quatre fois au pénal, qui dépense en partie en frais d’avocats l’argent récolté auprès de ses partisans.

Donald Trump verra s’ouvrir à New York, le 15 avril, son procès dans une affaire de paiements à une actrice de films pornographiques en 2016.