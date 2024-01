Dixville Notch, village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de « First in the Nation ».

(Dixville Notch) Les six électeurs de Dixville Notch, un hameau dans nord-est des États-Unis, ont donné le coup d’envoi à minuit de la primaire républicaine du New Hampshire pour la présidentielle en votant à l’unanimité pour Nikki Haley.

Agence France-Presse

Le scrutin et le décompte du vote de minuit n’ont pris qu’environ dix minutes, et se sont terminés par aucun vote attribué au favori Donald Trump (77 ans) et six pour Nikki Haley (52 ans), sa seule rivale restante dans la course à l’investiture du Parti républicain.

Les lois électorales de ce petit État du Nord-Est permettent aux municipalités de moins de 100 habitants d’ouvrir leurs bureaux de vote dès minuit et de pouvoir les fermer lorsque l’ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales ont accompli leur devoir civique.

La plupart des bureaux de vote du New Hampshire ouvriront mardi entre 6 h et 8 h (heure de l’Est).

À Dixville Notch, les débats se sont déroulés dans une atmosphère détendue alors qu’un accordéoniste portant une chemise rouge brillant jouait l’hymne national pour lancer le vote et que des chiens se promenaient dans le centre de vote, reniflant les gens.

Les uns après les autres, les six électeurs inscrits ont pris leurs bulletins de vote auprès des fonctionnaires électoraux assis à une table, sont entrés dans un isoloir avant d’en ressortir pour les déposer dans l’urne.

Les sondages prévoyaient pourtant une victoire écrasante de Donald Trump sur Nikki Haley. Sur l’ensemble de l’État, il la devance de près de 20 points dans les enquêtes d’opinion.

Mme Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, est l’unique challenger de l’ex-président après l’abandon du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ce week-end.

M. Trump, porté par une base solide de fervents partisans, a remporté haut la main la première primaire, le 15 janvier, en Iowa. S’il écrase sa rivale dans les urnes dans le New Hampshire, il serait extrêmement difficile pour l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud de s’en remettre.