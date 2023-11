Les juges Rebeca Aizpuru Huddle, Brett Busby, Debra Lehrmann, Nathan L. Hecht, Jeff Boyd, Jimmy Blacklock, Jane Bland et Justice Evan A. Young

(Austin) La Cour suprême du Texas a débattu mardi de la nécessité pour les tribunaux de cet État américain du sud conservateur de clarifier les « exceptions médicales » à l’interdiction d’y avorter, comme le réclament une organisation de femmes et des médecins.

Agence France-Presse

Depuis que la Cour suprême fédérale a rendu en juin 2022 aux États la liberté de légiférer sur l’avortement, revenant sur une jurisprudence de près d’un demi-siècle, une vingtaine d’entre eux ont interdit l’avortement ou l’ont très fortement restreint.

Le Texas prohibe toute interruption volontaire de grossesse (IVG), y compris en cas d’inceste ou de viol. Seules exceptions : en cas de danger de mort ou de risque de grave handicap pour la mère. Les médecins encourent jusqu’à 99 ans de prison, 100 000 dollars d’amende et la révocation de leur licence médicale s’ils pratiquent une IVG hors de ce cadre.

Dans une décision rendue en août, une juge de première instance a reconnu que les plaignantes, une vingtaine désormais, avaient été « retardées ou privées d’accès à l’avortement en raison de l’incertitude généralisée concernant la marge de manœuvre des médecins ».

Elle a ordonné que les praticiens ne puissent être poursuivis après avoir exercé leur « jugement de bonne foi » et qu’ils soient autorisés à déterminer ce qui relève de l’urgence médicale susceptible de mettre en danger « la vie et/ou la santé (y compris la fertilité) d’une femme ».

« Le tribunal de première instance a outrepassé ses prérogatives constitutionnelles en réécrivant et en étendant les conditions d’urgence médicale » prévues par la loi, a plaidé mardi devant la Cour suprême du Texas Beth Klusmann, une représentante du bureau du procureur de l’État, qui en a fait appel.

Cette décision, aussitôt suspendue en raison de cet appel, « supprime de fait ce critère, de sorte qu’il n’y aura jamais de circonstance dans laquelle une femme ne pourra pas obtenir un avortement », a-t-elle affirmé aux juges tous républicains.

Mais, lui a objecté l’un d’entre eux, Jeff Boyd, « ce qui suscite ce besoin de clarification, c’est que comme vous le reconnaissez vous-même, certaines de ces femmes auraient dû être autorisées à avorter, mais leur médecin leur a dit “non, ce n’est pas clair pour moi” ».

Dans ce cas, les plaignantes peuvent se retourner contre leur médecin et le poursuivre, a argué la représentante du procureur général.

« Médecins terrifiés »

« Le problème est que les médecins sont terrifiés à l’idée d’invoquer ces exceptions », et de s’exposer ainsi à des poursuites de la part de l’État du Texas, a fait valoir Molly Duane, l’avocate du Center for Reproductive Right, (Centre pour les droits reproductifs), à l’origine de la plainte.

PHOTO SUZANNE CORDEIRO, AGENCE FRANCE-PRESSE Molly Duane

« Bien qu’il existe techniquement une exception médicale à l’interdiction, personne ne sait ce que cela signifie. Et l’État refuse de nous le dire », a-t-elle déploré.

Mais comme plusieurs de ses collègues, le juge Brett Busby a exprimé des réticences face à la décision de première instance. « Notre travail est de juger, pas de développer des lois pour les rendre plus faciles à comprendre et à appliquer », a-t-il dit.

Aucune date n’était connue pour la décision de la Cour suprême qui pourrait statuer uniquement sur la suspension ou sur le fond du dossier, qui doit être jugé lors d’un procès en mars 2024.

La première plaignante à avoir témoigné, Amanda Zurawski, qui a donné son nom à cette affaire, avait perdu les eaux à 18 semaines de grossesse. Son médecin lui avait annoncé qu’une fausse couche était inévitable.

Mais provoquer le travail « serait considéré comme un avortement illégal », selon lui, a-t-elle raconté à la cour, expliquant avoir dû attendre trois jours pour subir cette opération après une septicémie, une infection généralisée qui l’a conduite à passer plusieurs jours en soins intensifs et entraîné la perte d’une de ses trompes.