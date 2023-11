(Jérusalem) Des chaises en plastique comme lits. Repas de pain et de riz. Des heures passées à attendre les toilettes. Alors que les otages reviennent en Israël après sept semaines de captivité par le Hamas, des informations sur leurs conditions de détention ont commencé à affluer.

Julia Frankel Associated Press

Les 58 otages libérés dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu au cours des trois derniers jours sont restés en grande partie hors de la vue du public, la plupart étant toujours dans les hôpitaux du pays.

Près de deux mois après que des militants du Hamas les ont entraînés à Gaza lors d’une sanglante attaque transfrontalière contre Israël qui a également tué 1200 personnes, la plupart des otages libérés semblent être dans un état physique stable.

Les informations sur les conditions de leur captivité ont été étroitement contrôlées, mais les membres des familles des otages libérés ont commencé à partager des détails sur les expériences de leurs proches.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Merav Raviv montre une photo d’un proche captif du Hamas, le 26 octobre 2023.

Merav Raviv, dont trois proches ont été libérés par le Hamas vendredi, a déclaré qu’ils avaient été nourris de manière irrégulière et qu’ils mangeaient principalement du riz et du pain. Elle a déclaré que sa cousine et sa tante, Keren et Ruth Munder, avaient chacune perdu environ sept kilos en seulement 50 jours. Son neveu, Ohad Munder-Zichri, 9 ans, avait également l’air maigre.

Mme Raviv a déclaré que les membres de sa famille libérés lui avaient dit qu’ils avaient dormi sur des rangées de chaises rapprochées dans une pièce qui ressemblait à une zone de réception. Ils ont dit qu’ils devaient parfois attendre des heures avant d’aller aux toilettes.

Libération douce-amère

Adva Adar, la petite-fille de Yaffa Adar, otage libéré, âgé de 85 ans, a déclaré que sa grand-mère avait également perdu du poids.

« Elle a compté les jours de sa captivité, relate-t-elle. Elle est revenue et elle a dit : “Je sais que je suis là depuis 50 jours.” »

Mme Adar a déclaré que sa grand-mère avait été emmenée en captivité, convaincue que les membres de sa famille étaient morts, pour ensuite apprendre qu’ils avaient survécu. Pourtant, sa libération a été douce-amère : elle a également découvert que sa maison avait été ravagée par des militants.

« Pour une femme de 85 ans, perdre la maison où elle a élevé vos enfants, où elle avait ses souvenirs, ses albums photos, ses vêtements… a témoigné Mme Adar. Elle n’a rien et, dans sa vieillesse, elle a besoin de recommencer. Elle a mentionné que c’était difficile pour elle. »

Au cours des 50 jours qui ont suivi la capture des otages, Israël a dévasté la bande de Gaza avec une offensive terrestre et aérienne qui a tué au moins 13 300 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas. Dans le cadre du cessez-le-feu actuel de quatre jours, le Hamas a accepté de libérer un total de 50 otages israéliens en échange de la libération par Israël de 150 prisonniers de sécurité palestiniens et d’une augmentation de l’aide à l’enclave frappée.

PHOTO AMIT ELKAYAM, THE NEW YORK TIMES Un hélicoptère ramenant des otages se pose au Schneider Children’s Medical Center à Petah Tikva en Israël.

Dix-huit ressortissants étrangers, pour la plupart des Thaïlandais, ont également été libérés.

Onze otages supplémentaires devraient être libérés lundi, dernier jour du cessez-le-feu, laissant près de 180 otages dans la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont déclaré qu’elles étaient prêtes à prolonger la trêve d’un jour pour 10 otages libérés par le Hamas.

Bien traités

L’image la plus complète de la vie sous la captivité du Hamas a été évoquée par Yocheved Lipschitz, 85 ans, une otage qui a été libéré avant le cessez-le-feu actuel. À sa libération, Mme Lipschitz a déclaré qu’elle avait été détenue dans des tunnels qui s’étendaient sous Gaza « comme une toile d’araignée ». Elle a déclaré que ses ravisseurs « nous ont dit que ce sont des gens qui croient au Coran et qui ne nous feraient pas de mal ».

Mme Lifshitz a déclaré que les captifs étaient bien traités et recevaient des soins médicaux, notamment des médicaments. Les gardes maintenaient les conditions propres, a-t-elle relaté. Les otages recevaient un repas par jour composé de fromage, de concombre et de pita, a-t-elle expliqué, ajoutant que ses ravisseurs mangeaient la même chose.

Selon certaines indications, les otages récemment libérés étaient également détenus dans la clandestinité. Eyal Nouri, le neveu d’Adina Moshe, 72 ans, libérée vendredi, a déclaré que sa tante « a dû s’adapter à la lumière du soleil » parce qu’elle était dans l’obscurité depuis des semaines.

« Elle était dans le noir complet, a expliqué M. Nouri. Elle marchait les yeux baissés car elle était dans un tunnel. Elle n’était pas habituée à la lumière du jour. Et pendant sa captivité, elle était déconnectée… du monde extérieur. »

M. Nouri a déclaré que sa tante ne savait pas qu’elle allait être libérée jusqu’au tout dernier moment.

« Jusqu’à ce qu’elle voie la Croix-Rouge, dit-il. C’est à ce moment-là qu’elle a réalisé, d’accord, ces horribles sept semaines sont terminées. »

Elle a appris que son mari avait été tué par les militants et que la famille de son fils avait miraculeusement survécu.

Séquelles

Les médecins ont mis en garde contre le lourd tribut psychologique de la captivité. Israël a mis des conseils et d’autres formes de soutien à la disposition de ceux qui ont été libérés.

Mais la plupart des otages libérés semblent être en bonne condition physique, capables de marcher et de parler normalement.

Au moins deux d’entre eux nécessitaient cependant des soins médicaux plus sérieux. Un otage libéré dimanche, Alma Abraham, 84 ans, a été transportée d’urgence au centre médical Soroka d’Israël, dans la ville méridionale de Beer Sheva, dans un état où sa vie est en danger.

Le directeur de l’hôpital a déclaré qu’elle souffrait d’une maladie préexistante qui n’avait pas été traitée correctement en captivité. Une autre jeune otage utilisait des béquilles dans une vidéo publiée samedi par le Hamas. La jeune fille a fait une grimace à ses ravisseurs alors qu’elle montait dans un véhicule de la Croix-Rouge qui la faisait sortir de l’enclave assiégée.

Yair Rotem, dont la nièce de 12 ans, Hila Rotem-Shoshani, a été libérée dimanche, a déclaré qu’il devait continuer à lui rappeler qu’elle n’avait pas besoin de chuchoter.

« Ils leur ont toujours dit de chuchoter et de se taire, alors je continue de lui dire maintenant qu’elle peut élever la voix », a déclaré M. Rotem. Il a ajouté que Hila, qui fêtera son 13e anniversaire lundi, a bien dormi lors de sa première nuit de retour en Israël et a de l’appétit.

Ohad Munder était entouré d’amis peu après sa libération, alors qu’ils célébraient son neuvième anniversaire avec un mois de retard autour d’une glace et d’une pizza dans une salle d’hôpital.

L’ami d’Ohad, Eitan Vilchik, a déclaré à la Treizième chaîne israélienne que son ami était « émotionnellement fort » et déjà capable de répondre à leurs questions sur ce qu’il mangeait et ce qui lui était arrivé pendant qu’il était en captivité. Mais les amis d’Ohad ont refusé de partager des détails, affirmant qu’ils voulaient respecter sa vie privée.