Un nouveau groupe d’otages a été libéré samedi par le Hamas, au deuxième jour d’une trêve fragile entre le groupe islamiste et Israël. L’interruption des combats a permis l’entrée de plus de 60 camions d’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, transportant de l’eau, de la nourriture et de l’équipement médical.

Ce qu’il faut savoir Au deuxième jour de la trêve, 17 otages ont été relâchés par le Hamas et Israël a libéré 39 Palestiniens. Plus de 60 camions d’aide humanitaire ont pu entrer dans le nord de la bande de Gaza, samedi. À Ottawa et à Londres, des milliers de manifestants ont réclamé la fin des combats. L’Égypte croit qu’une prolongation de la trêve d’un ou deux jours est envisageable.

Selon les autorités israéliennes, le Hamas a relâché 17 otages, soit 13 Israéliens et 4 Thaïlandais, peu avant minuit samedi (heure locale).

En contrepartie, 39 Palestiniens emprisonnés par Israël ont été libérés.

La libération des otages s’annonçait pourtant difficile en début de journée, le Hamas accusant Israël d’avoir violé les termes de l’accord, notamment concernant la livraison d’aide dans le nord de l’enclave.

En fin d’après-midi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a confirmé que l’impasse avait été dénouée et que le processus de libération des otages se poursuivait comme convenu.

« Les obstacles à la libération des prisonniers ont été surmontés grâce aux échanges entre le Qatar et l’Égypte avec les deux parties », a-t-il déclaré sur le réseau social X.

« Parmi les personnes libérées des prisons israéliennes figurent 33 enfants et 6 femmes, tandis que 8 enfants et 5 femmes comptent parmi les personnes libérées à Gaza », a-t-il précisé dans un autre message.

Ces derniers s’ajoutent aux 24 otages relâchés vendredi, sept semaines après leur capture lors de l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas.

Le plus grand convoi humanitaire

Premier répit depuis le début du conflit, la trêve a permis l’entrée d’une aide humanitaire importante dans le nord de la bande de Gaza.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré samedi qu’il avait réussi à acheminer ce qu’il a décrit comme le « plus grand convoi » d’aide humanitaire dans cette zone depuis le début du conflit.

Composé de 61 camions, le convoi transportait de la nourriture, de l’eau, des médicaments et des fournitures médicales. Selon l’ONU, quelque 200 camions supplémentaires chargés notamment de carburant sont entrés dans l’enclave samedi.

PHOTO SAMAR ABU ELOUF, THE NEW YORK TIMES Des Palestiniens attendent de pouvoir s’approvisionner en carburant, à Khan Younès, dans la bande de Gaza.

Samedi, dans la ville de Khan Younès, une longue file de personnes munies de bidons d’essence et d’autres récipients attendait devant une station-service dans l’espoir d’obtenir un peu du carburant nouvellement livré.

« La trêve, ça fait du bien, on espère qu’elle va durer. C’est bien quand c’est calme. Les gens veulent vivre », a confié à l’Agence France-Presse Mohammed Dheir, qui a trouvé refuge avec sa famille à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Par ailleurs, six Palestiniens ont été tués lors d’incidents avec l’armée israélienne samedi en Cisjordanie, dont quatre à Jénine, selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne.

Une prolongation de la trêve ?

À Ottawa, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la colline du Parlement samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent dans la guerre entre Israël et le Hamas.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté à Ottawa samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté à Ottawa samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté à Ottawa samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté à Ottawa samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté à Ottawa samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent.

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE Des milliers de personnes ont manifesté à Ottawa samedi, appelant à un cessez-le-feu permanent. 1 /6











De même, à Londres, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer la fin des combats dans la bande de Gaza.

L’Égypte a déclaré samedi qu’elle avait reçu des signaux positifs concernant une éventuelle prolongation de la trêve d’un ou deux jours.

Le Qatar, qui a mené les négociations avec l’Égypte et les États-Unis, avait obtenu mercredi un accord de trêve temporaire de quatre jours entre Israël et le Hamas, pendant lesquels 50 otages détenus à Gaza devaient être libérés, de même que 150 Palestiniens détenus en Israël.

Selon le chef du service de l’information de l’État égyptien, Diaa Rashwan, le pays menait des discussions avec les différentes parties afin de prolonger la trêve et libérer un plus grand nombre d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens.

PHOTO OMAR EL-QATTAA, AGENCE FRANCE-PRESSE Une Palestinienne tient son bébé, assise dans les décombres d’un immeuble détruit, à Gaza.

« Sortez-les de l’enfer »

À Tel-Aviv, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans l’attente de l’arrivée des otages israéliens. « Sortez-les de l’enfer », pouvait-on lire sur une banderole.

PHOTO AMIT ELKAYAM, THE NEW YORK TIMES Manifestation pour la libération des otages, à Tel-Aviv

PHOTO GIL COHEN-MAGEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation pour la libération des otages, à Tel-Aviv

PHOTO LEO CORREA, ASSOCIATED PRESS Manifestation pour la libération des otages, à Tel-Aviv 1 /3





Selon les autorités israéliennes, 1200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées le 7 octobre, et 240 personnes ont été prises en otage.

En représailles, Israël a promis d’« éliminer » le Hamas, bombardant sans relâche le territoire palestinien et lançant une offensive terrestre.

À Gaza, 14 854 personnes, dont 6150 enfants, ont été tuées par les frappes israéliennes, selon le gouvernement du Hamas.

Avec The Guardian et l’Agence France-Presse