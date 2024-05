Amjad Abou Daqqa était un des meilleurs élèves de son école à Khan Younès, avant la guerre à Gaza. Fort en mathématiques et en anglais, il préparait une demande de bourse d’études aux États-Unis.

Les bons élèves étaient récompensés par des excursions aux sites historiques locaux ou au port de Gaza, où ils observaient les bateaux et photographiaient le coucher du soleil. Amjad rêvait d’études en médecine, comme sa grande sœur Nagham, qui étudiait la dentisterie.

PHOTO DOAA ROUQA, ARCHIVES REUTERS Cette école financée par l’ONU a été détruite durant l’offensive de l’armée israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Des experts de l’ONU accusent l’armée israélienne de cibler intentionnellement le système scolaire palestinien.

Mais sa vie d’avant et ses rêves semblent bien loin. Son école a été bombardée, des amis et des professeurs sont morts et sa famille a fui sa maison vers Rafah, comme plus d’un million d’autres Gazaouis.

« Ma vie à Khan Younès est disparue à jamais », dit Amjad, 16 ans. « Je me sens comme un corps sans âme. Je veux retrouver l’espoir. »

Même si la guerre cessait bientôt, cela ne changerait en rien les sombres perspectives des 625 000 élèves qui, selon les estimations de l’ONU, habitent la bande de Gaza.

PHOTO BILAL SHBAIR, THE NEW YORK TIMES Amjad Abou Daqqa rêvait d’études en médecine, dans les pas de sa sœur qui étudiait la dentisterie à l’Université al-Azhar de Gaza.

« Scolasticide »

Sept mois de guerre ont dévasté tous les niveaux d’enseignement. Selon l’ONU, 80 % des écoles de Gaza ont été gravement endommagées ou détruites par les combats, y compris les 12 universités. Cela a conduit le ministère de l’Éducation de Palestine et des experts de l’ONU à accuser Israël de viser exprès les écoles, de même qu’on l’a accusé de prendre les hôpitaux pour cible. « Il est raisonnable de se demander s’il existe un effort délibéré visant à détruire complètement le système éducatif palestinien, ce qu’il est convenu d’appeler un “scolasticide” », ont écrit 25 experts de l’ONU, dont le Canadien David R. Boyd.

Ces attaques ne sont pas des évènements isolés. Elles suivent un schéma systématique de violence visant à détruire les fondements mêmes de la société palestinienne. Lettre ouverte de 25 experts de l’ONU

En réponse à la lettre ouverte, l’armée israélienne a déclaré qu’elle n’avait aucune « doctrine visant à causer le plus de dommages possible aux infrastructures civiles ». La destruction des écoles de Gaza, comme de ses hôpitaux, est plutôt la conséquence de l’« exploitation de structures civiles à des fins terroristes » par le Hamas, qui creuse des tunnels sous les écoles et les utilise pour lancer des attaques et stocker des armes.

« Dans certaines conditions, cette utilisation militaire illégale peut invalider la protection dont jouissent les écoles contre les attaques », affirme l’armée.

PHOTO SERGUEÏ PONOMAREV, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Soldats israéliens montrant à des journalistes l’entrée d’un tunnel excavé sous une école financée par l’ONU dans la bande de Gaza en février

Appelé à commenter ces accusations, le Hamas n’a pas réagi, mais il les a déjà rejetées dans le passé. Lorsque Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain, a accusé le groupe, à l’automne dernier, d’opérer dans des écoles, il a publié un communiqué, assurant que « l’affirmation selon laquelle le Hamas utilise des hôpitaux et des écoles comme sites militaires est la reprise d’un récit absolument faux ».

En avril, les Nations unies ont fait état d’au moins 5479 élèves, 261 enseignants et 95 professeurs d’université tués à Gaza depuis octobre, ainsi que d’au moins 7819 élèves et 756 enseignants blessés.

L’avenir de Gaza est aussi hypothéqué que son territoire est dévasté. La scolarisation des jeunes est déjà interrompue depuis sept mois et il y aura peu d’écoles intactes après la guerre.

La guerre a « vraiment dégradé le système éducatif », affirme Hamdan al-Agha, 40 ans, professeur de sciences originaire de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. « L’effet persistera pendant des générations. »

PHOTO SAMAR ABOU ELOUF, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES De jeunes Palestiniennes en classe, à Shuja’iyya, un quartier de l’est de la ville de Gaza, en mai 2023. Il y avait 813 écoles dans la bande de Gaza avant la guerre.

Avant la guerre, Gaza comptait 813 écoles employant environ 22 000 enseignants, selon le Global Education Cluster (GEC), groupe de recherche qui travaille avec les Nations unies. De nombreuses écoles étaient gérées par l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

Mais début mai, 85 % de ces écoles étaient endommagées ou détruites, selon l’analyse de photos satellitaires faite par le GEC, qui estime qu’au moins les deux tiers des écoles de Gaza doivent être reconstruites de fond en comble ou faire l’objet de réparations importantes avant de pouvoir être réutilisées en toute sécurité.

Une étude antérieure avait révélé qu’au moins un tiers des bâtiments scolaires avaient été frappés directement et que 53 écoles avaient été « totalement détruites », 38 autres ayant perdu plus de la moitié de leur structure.

Les universités sont les plus touchées. L’Université al-Azhar de Gaza, où Nagham, la sœur d’Amjad, étudiait la dentisterie, est en ruine. L’armée israélienne l’a utilisée comme avant-poste et affirme que le Hamas y a opéré et y a laissé des armes. Nagham passe aujourd’hui ses journées à cuisiner, nettoyer la tente familiale et s’occuper de son frère.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’Université al-Azhar de Gaza a été utilisée comme avant-poste par l’armée israélienne, qui affirme que le Hamas y avait opéré, y laissant des armes.

Plus de 320 écoles ont servi de refuge aux habitants déplacés de Gaza. Plus de la moitié d’entre elles ont été directement touchées ou sérieusement endommagées par les explosions à proximité, selon l’étude du GEC.

Un sergent israélien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, dit avoir passé une semaine à l’Université al-Azhar l’automne dernier. Des soldats ont trouvé cinq entrées de tunnel sur le campus, dit-il, ajoutant avoir vu des fusils et des grenades dans deux tunnels. « J’avais l’impression d’être dans une base militaire », a-t-il déclaré.

« Mais si on regarde de près, on voit bien que c’est une université. »

Les déplacés à Rafah offrent parfois leurs tentes comme écoles de fortune, où des bénévoles donnent des cours aux enfants, indique Mohammed Shbair, directeur d’une école de Khan Younès. Ce printemps, des bénévoles ont donné cinq jours d’enseignement de base à Rafah, mais M. Shbair pense que ces cours auront peu d’impact.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Enfants déplacés suivant un cours à l’école Bir al-Saba, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza en janvier dernier

Il voit souvent ses anciens élèves dans la rue vendant de la nourriture ou faisant la queue pour obtenir du pain ou des médicaments de base. Sept mois de guerre leur ont appris à se débrouiller pour survivre, pas la grammaire ni l’algèbre. Ils ne font qu’essayer de rester en vie, estime M. Shbair, qui vit depuis des mois avec ses enfants dans une tente près de la plage.

« Beaucoup passent leur journée à chercher du bois de chauffage pour leur famille, dit-il. Comment ces élèves peuvent-ils penser à apprendre quoi que ce soit alors qu’ils n’ont même pas accès aux choses les plus élémentaires ? »

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez cet article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis)