(Niagara Falls) Le FBI a mis fin à son enquête sur une voiture qui a pris feu et a tué deux personnes à un poste de contrôle frontalier à Niagara Falls après n’avoir trouvé aucune preuve qu’il s’agissait d’une attaque terroriste, apaisant une période de hautes tensions alors que les Américains s’apprêtaient à célébrer Thanksgiving.

Associated Press

La décision du FBI est survenue mercredi soir, plusieurs heures après que le véhicule a traversé une intersection, heurté un terre-plein et a été projeté dans les airs avant de percuter une file de cabines et d’exploser sur le pont Rainbow à Niagara Falls. La police locale traite désormais l’affaire comme un accident routier.

« Une fouille des lieux n’a révélé aucune matière explosive et aucun lien avec le terrorisme n’a été établi, a déclaré le bureau du FBI à Buffalo, dans un communiqué. L’affaire a été confiée au service de police de Niagara Falls dans le cadre d’une enquête routière. »

Un porte-parole de la ville de Niagara Falls a déclaré que l’enquête avait été reprise par l’unité de gestion des accidents du service de police local.

Les deux personnes décédées formaient un couple, selon une personne informée de l’enquête qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à divulguer des informations sur les victimes. L’identité de l’homme et de la femme à bord de la voiture n’a pas encore été dévoilée.

L’accident a entraîné la fermeture du pont Rainbow et de trois autres ponts reliant l’ouest de l’État de New York et l’Ontario.

Quelques heures plus tard, les autorités ont cherché à apaiser les inquiétudes concernant l’une des journées de voyage les plus chargées de l’année.

« D’après ce que nous savons à l’heure actuelle, a déclaré la gouverneure de New York Kathy Hochul lors d’une conférence de presse, il n’y a aucun signe d’activité terroriste dans cet accident. »

Mme Hochul, une démocrate, a indiqué que la voiture avait été « essentiellement incinérée » et qu’il ne restait plus que le moteur et quelques débris calcinés.

Plus tard mercredi soir, le sénateur de New York Chuck Schumer a affirmé que les enquêteurs n’avaient trouvé « aucun lien avec un groupe terroriste ou criminel ». Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve de produits chimiques ou de substances utilisées dans des explosifs lors de l’échantillonnage des lieux par les enquêteurs.

Le pont Rainbow est traversé par environ 6000 véhicules chaque jour, selon l’inventaire national des ponts de la Federal Highway Administration des États-Unis.

Le témoin Rickie Wilson, un guide touristique de Niagara Falls, se trouvait près de sa voiture garée à proximité et s’est retourné lorsqu’il a vu quelque chose dans l’air.

« J’ai d’abord pensé que c’était un avion. Cela ressemblait à un ralenti, a-t-il déclaré. J’ai dit : “Mon Dieu, c’est une voiture. C’est un véhicule et il vole dans les airs.” »