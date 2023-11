Un véhicule a explosé mercredi à un poste frontalier américain qui permet d’accéder au Canada à la hauteur de Niagara Falls. D’abord qualifiée d’« extrêmement sérieuse » par Justin Trudeau, la situation semblait tendre vers un incident isolé en fin d’après-midi tandis que trois des quatre traverses frontalières initialement fermées allaient être rouvertes.

« Il n’y a aucune preuve à ce stade qu’il s’agit d’une activité terroriste », a dit à la presse la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul. Parlant d’un « incident horrible », elle a également confirmé la mort des deux occupants de la voiture.

« Ça semble être un incident isolé », a ajouté pour sa part le ministre de la Sécurité publique du Canada, Dominic LeBlanc, en entrevue à RDI, en fin d’après-midi mercredi. Ce dernier a confirmé des informations d’abord rapportées par plusieurs médias américains à savoir que la voiture à l’origine de l’accident ne s’était jamais trouvée en sol canadien.

Dominic LeBlanc a ajouté être en attente d’une mise à jour de son homologue américain, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en soirée, mais juge « rassurante » la réouverture de trois des quatre ponts transfrontaliers fermés en après-midi.

Les premières informations sont d’abord venues lorsque le FBI a annoncé en début d’après-midi que son bureau de Buffalo « enquête présentement sur une explosion de véhicule au pont Rainbow, une traversée frontalière entre les États-Unis et le Canada à Niagara Falls ».

Le véhicule en question se trouvait du côté américain lorsqu’il aurait accéléré avant de heurter les installations du poste frontalier menant au pont Rainbow, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias américains.

Au moins une personne à bord serait décédée alors que le nombre de passagers reste incertain. Un agent frontalier aurait été blessé, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Grâce à des vidéos de surveillance, les autorités auraient reconstitué le trajet du propriétaire du véhicule dans les heures précédentes, selon ce qu’a rapporté la chaîne CNN en citant des sources policières.

Le véhicule se serait notamment retrouvé dans le stationnement d’un casino de l’État de New York, ce qui incite les autorités à être prudentes avant de déclarer que l’incident relève d’un attentat terroriste, toujours selon CNN.

PHOTO DEREK GEE, ASSOCIATED PRESS Les débris après l’explosion à un poste frontalier américain qui permet d’accéder au Canada à la hauteur de Niagara Falls.

« Je me suis tourné et j’ai vu quelque chose dans les airs. […] C’était un véhicule », a raconté un témoin oculaire des évènements, un guide touristique local, Rickie Wilson, a plusieurs médias locaux.

Le véhicule serait tombé non loin de la guérite du poste frontalier avant qu’une « fumée noire » ne s’échappe de l’endroit, a-t-il ajouté précisant que le déroulement des évènements lui faisait penser « à quelque chose que l’on voit à Hollywood ».

« On a entendu un bruit très fort puis j’ai vu la fumée qui s’échappait du poste frontalier », a confirmé Rajsu Dhattarai, un employé du Niagara Tandoori Hut, un restaurant adjacent aux lieux du drame.

Mercredi en fin d’après-midi, ce dernier, comme ses collègues étaient toujours confiés dans leur local tandis qu’un large périmètre était en place autour du poste frontalier.

Pas d’explosifs à bord

Selon trois sources policières citées par le New York Times, la voiture impliquée dans l’accident ne contenait pas d’explosifs.

Une information corroborée par une analyse de vidéos de la scène effectuée par le professeur titulaire au Département de génie chimique de l’École Polytechnique de Montréal, Charles Dubois, à la demande de La Presse.

« On ne voit pas très bien, mais il semble que l’effet de souffle originant de l’explosion soit faible, donc [il est] peu probable d’avoir affaire à un explosif improvisé », explique-t-il. La présence d’une importante flamme sur les lieux, l’indice d’un possible dispersement d’essence, accrédite également la thèse que l’explosion ne provient pas d’un auto-allumage (cook-off), selon lui.

Les autorités n’ont toutefois pas lésiné sur les précautions dans les heures suivant l’évènement.

La Police provinciale de l’Ontario a annoncé que le pont Rainbow était fermé dans les deux directions, vers le Canada et vers les États-Unis. Quatre postes frontaliers de la région de Niagara ont été fermés pour le moment.

Tous les vols arrivant ou en partance de l’aéroport de Buffalo ont également été suspendus pour deux jours, précise le site internet de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis. Des agents supplémentaires ont également été déployés à l’aéroport Pearson, à Toronto, a indiqué la Police régionale de Peel.

« C’est une situation qui évolue de minute en minute, et évidemment, on prendra les décisions qui s’imposent quand on aura des renseignements », a fait savoir le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic Leblanc, à savoir si d’autres postes frontaliers pourraient éventuellement être fermés.

Trudeau réagit en Chambre

Invité à fournir des précisions sur cet incident à la Chambre des communes, le premier ministre Justin Trudeau a précisé que quatre traverses reliant l’Ontario à l’État de New York n’étaient plus accessibles en raison de l’explosion survenue plus tôt.

« Je peux confirmer que les frontières ont été fermées au pont Rainbow, au pont Whirpool, au pont Queenstown et au pont Peace, et il y a des mesures additionnelles de sécurité qui sont en train d’être apportées à tous nos postes frontaliers à travers notre pays », a-t-il détaillé en réponse au chef conservateur Pierre Poilievre.

« C’est une situation extrêmement sérieuse », a-t-il aussi affirmé.

Après avoir répondu à deux questions à ce sujet, une en français et une en anglais, le premier ministre a quitté la Chambre pour se consacrer au suivi du dossier.

Son cabinet a indiqué qu’il avait été informé de la situation par sa conseillère à la sécurité nationale et au renseignement, et qu’il était en contact avec les autorités américaines.

« Le ministre de la Sécurité publique, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont pleinement engagés et apportent tout le soutien nécessaire », a ajouté sa directrice des communications, Vanessa Hage-Moussa.

Le président américain, Joe Biden, a également été mis aux faits des détails de l’explosion au pont Rainbow

L’évènement du pont Rainbow est survenu alors que les menaces d’un éventuel attentat terroriste dans la ville de New York se sont accrues récemment, conséquence directe de l’escalade de la violence au Moyen-Orient, selon ce qu’a rapporté la chaîne CBS, lundi.

Avec Tristan Péloquin et Vincent Larouche, La Presse